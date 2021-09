Le nouveau documentaire d’Avicii arrivera sur les écrans en 2023

Près de trois ans et demi après la mort du musicien et producteur, le domaine Avicii annonce un nouveau documentaire sur la vie et la musique de l’artiste suédois né Tim Bergling. Prévu pour une sortie en 2023, le film présentera du matériel nouvellement produit et comprend des interviews de la famille, des amis et des collègues de Bergling, ainsi que des images d’archives inédites et des interviews de Bergling lui-même.

Le film est présenté comme un regard sur «la musique et l’artiste qui a défini une époque et changé le monde de la musique pour toujours, et est une histoire de près, intime et épique sur ses succès sans précédent et ses luttes pour faire face à la pression.”

Produit par le réalisateur et directeur de la photographie suédois Björn Tjärnberg et Candamo Film en coopération avec la Télévision nationale suédoise, le documentaire est tourné par le réalisateur suédois Henrik Burman, qui a également réalisé le doc 2020 Yung Lean: In My Head.

« Mon objectif est de fournir une perspective honnête et nouvelle sur la vie de l’artiste Avicii et de Tim », déclare Burman. “Je veux que ce soit un film qui surprenne le public et remette en question l’image du public du plus grand artiste international suédois d’aujourd’hui et, ce faisant, met également en lumière ce que sa musique a signifié pour tant de gens.”

Le nouveau film n’est pas le premier documentaire sur Avicii, avec True Stories de 2017 capturant le producteur à l’époque où il réduisait son programme de tournée à la suite de sa période d’épuisement très médiatisée. Ce documentaire a suscité la controverse pour sa représentation de Bergling dans ce qui s’est avéré être la dernière partie de sa vie et n’est plus disponible sur Netflix.

Plus tôt ce mois-ci, Avicii était honoré d’un Google Doodle avant ce qui aurait été son 32e anniversaire et pour marquer la Semaine nationale de prévention du suicide. L’animation, superposée à des croquis colorés d’un jeune garçon jouant de la guitare dans son enfance, créant des rythmes sur son ordinateur portable alors qu’il était préadolescent et organisant un petit rassemblement à l’adolescence.

Écoutez le meilleur d’Avicii sur Apple Music et Spotify.