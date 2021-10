Le nouveau documentaire de Netflix est maintenant disponible

Quiz pop : le monde du streaming a-t-il besoin d’un autre documentaire sur le combat de Britney Spears contre une tutelle controversée qui contrôle sa vie depuis des années ? Basé sur la sortie de Britney vs Spears, un nouveau documentaire Netflix d’une équipe qui comprend la cinéaste Erin Lee Carr, la réponse est : apparemment, vous ne pouvez pas en avoir trop.

Ce film a rapidement grimpé dans les charts, où il se situe pour l’instant au 3e rang du classement général du Top 10 de Netflix. Raconté dans un style similaire à d’autres projets récents comme celui-ci – tels que les documentaires Hulu du New York Times Framing Britney Spears et Controlling Britney Spears – Britney vs Spears s’appuie sur des interviews approfondies et exclusives. Plus des images d’archives, des démarches journalistiques qui ont produit de nouveaux documents révélateurs sur l’histoire, et bien plus encore.

Documentaire Britney vs Spears Netflix, en streaming maintenant

« Le monde connaît Britney Spears : interprète, artiste, icône », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix pour ce projet. «Mais au cours des dernières années, son nom a été publiquement lié à un autre terme plus mystérieux: Conservatorship.

« Britney vs Spears raconte l’histoire explosive de la vie de Britney et de sa quête publique et privée de liberté. Présentant un travail d’enquête de plusieurs années, des interviews exclusives et de nouveaux documents, ce long métrage de Netflix brosse un portrait détaillé de la trajectoire de la pop star, de la fille d’à côté à une femme piégée par la célébrité, la famille et son propre statut juridique.

Dans le film, Carr et la journaliste Jenny Eliscu ajoutent de nouveaux détails et une nouvelle texture à l’histoire désormais familière. Leur film comprend également “un rendez-vous secret et le combat en coulisses de Britney pour sa propre autonomie”. Tout cela aide à clarifier quelque chose que Britney elle-même a attesté :

Que « l’histoire complète » ici a encore besoin d’être racontée.

“Personne ne parle vraiment du fait qu’il y a eu une autre tentative pour obtenir un avocat qui n’a pas fonctionné d’une manière ou d’une autre.” Britney vs Spears est maintenant sur Netflix pic.twitter.com/uFu1jRAJfP – Netflix (@netflix) 28 septembre 2021

Réaction

Cela dit, la réponse des médias et des téléspectateurs à Britney vs Spears a été… intéressante.

Pour une raison quelconque, un certain nombre de points de vente majeurs ont décidé de dunk sur ce documentaire, avec des titres que vous pouvez consulter ci-dessous de Variety et The Guardian qui rejettent le projet comme insipide et « trash ». Malgré le fait que le projet ne soit pas différent du point de vue thématique et tonal de la plupart des autres documentaires de Britney en ce moment.

Lou Taylor a-t-il payé les médias pour écrire des critiques négatives sur le nouveau documentaire de @Netflix #BritneyVsSpears ? pic.twitter.com/aRh8GjLGp9 – BreatheHeavy (@breatheheavycom) 29 septembre 2021

Le film a actuellement un score d’audience de 69% sur Rotten Tomatoes. Du côté des critiques, cependant, le film a un score de 40% sur la base de cinq critiques à ce jour. Les critiques, en passant, qui semblaient pour la plupart perturbées, il y a encore un autre film de Britney à regarder. Ce nouveau film, selon un critique de The Independent au Royaume-Uni, a “Une sorte d’exploitation compatissante, qui conserve le même voyeurisme vulgaire qu’avant, seulement enveloppé dans une illusion de sensibilité”.

Le titre de cette pièce appelle ce film « irresponsable, ennuyeux et une perte de temps pour tout le monde ».

Source de l’image : Netflix