Le nouveau documentaire hilarant de Netflix célèbre la fin de 2021

Ce week-end, la misérable année 2021 se termine heureusement. Les cas de COVID-19 sont à nouveau en augmentation alors que la variante Omicron devient la souche dominante. Les vols sont annulés à gauche et à droite alors que les Américains tentent de rentrer chez eux après les vacances. Même Wolverine n’a pas pu échapper au virus, car Hugh Jackman a annoncé sur Instagram cette semaine qu’il avait été testé positif. Avec quelques jours, 2021 trouve encore de nouvelles façons de nous décevoir. C’est pourquoi cela pourrait être le moment idéal pour regarder la nouvelle émission spéciale de Netflix, Death to 2021 – une suite de Death to 2020.

Mort à 2021 est maintenant en streaming sur Netflix

Dans Mort à 2020, un groupe d’acteurs célèbres s’est assis pour des interviews afin de commenter la terrible année qui venait de se terminer. La tournure était que tous les acteurs jouaient des personnages avec des perspectives uniques et très drôles sur l’année écoulée. Mort à 2021 copie essentiellement cette formule, ramenant même certains des mêmes acteurs pour vérifier leurs personnages un an plus tard.

Death to 2021 met en vedette Hugh Grant, Lucy Liu, Tracey Ullman, Samson Kayo, Joe Keery, William Jackson Harper, Stockard Channing, Cristin Milioti, Diane Morgan, Nick Mohammed et plus encore. La société de production de Charlie Brooker, Broke and Bones, a une fois de plus fait le spécial de cette année. Mais contrairement à Death to 2020, Brooker lui-même ne semble pas avoir été aussi impliqué dans la création de Death to 2021. Brooker est surtout connu comme le créateur de Black Mirror.

Voici le synopsis officiel du nouveau spécial Death to 2021, ainsi que la bande-annonce de Netflix :

Une année pas comme les autres dans l’histoire (à l’exception de la dernière)… alors pour célébrer Netflix vous apporte Death to 2021, un événement comique qui raconte l’histoire d’une autre année terrible. Cette spéciale historique de style documentaire mélange des images d’archives récoltées tout au long de l’année avec des commentaires de personnages fictifs joués par certains des acteurs les plus appréciés au monde.