Le nouveau dongle Motorola résout l’un des principaux problèmes d’Android Auto

La plupart des meilleurs téléphones Android prennent déjà en charge une expérience Android Auto sans fil, mais la grande majorité des unités principales embarquées reposent toujours sur des connexions captives. C’est là qu’intervient le nouveau dongle de Motorola, ajoutant une prise en charge sans fil à votre unité Android Auto existante compatible USB.

Motorola a annoncé un nouvel adaptateur de voiture sans fil pour Android Auto appelé MA1 au CES 2022, permettant aux conducteurs de se connecter au système d’infodivertissement de leur véhicule sans débrancher un cordon. Le nouveau dongle a été développé en collaboration avec SGW Global.

« Le Motorola MA1 élimine le besoin de brancher votre téléphone sur le système d’infodivertissement de votre voiture à chaque fois que vous montez dans votre voiture, ce qui permet un accès facile à vos applications de navigation préférées », a déclaré Dave Carroll, directeur exécutif des partenariats stratégiques de marque chez Motorola.

Le dongle est facile à utiliser et fonctionne avec n’importe quelle unité principale de voiture prenant en charge Android Auto filaire. Vous pouvez connecter l’adaptateur MA1 via USB à votre voiture et le coupler avec votre téléphone via Bluetooth. Le dongle vous permet ensuite d’envoyer des fichiers multimédias via une connexion Wi-Fi 5 GHz, éliminant ainsi le besoin d’un cordon entre votre téléphone et l’unité principale.

MA1, comme les précédents adaptateurs de voiture sans fil tels que Carsifi et AAWireless, résout l’un des pires aspects d’Android Auto en permettant aux propriétaires de voitures d’y accéder sans fil sans se ruiner. Dans la plupart des cas, Android Auto sans fil nécessite une connexion Wi-Fi coûteuse, de sorte que de nombreux véhicules sont toujours limités aux connexions filaires Android Auto.

Le nouveau dongle sera disponible à partir du 28 janvier pour 89,95 $ via le site Web de Motorola Sound. Votre appareil doit exécuter Android 11 ou une version ultérieure pour utiliser Android Auto sans fil sur votre unité principale. Il convient également de noter que le dongle n’installe pas Android Auto sur les véhicules, alors assurez-vous que votre voiture l’a déjà.

