Le nouveau dossier verrouillé dans Google Photos obtiendra éventuellement une sauvegarde sur le cloud

Lors de la keynote de Google I / O mardi, la société a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de confidentialité dans Google Photos appelée Dossier verrouillé. Il permet aux utilisateurs de placer des images privées ou sensibles dans un espace protégé par mot de passe, séparé du reste de leur pellicule. Il est censé être un espace sûr pour vos images, bien qu’une limitation notable de la fonctionnalité ait pu être découverte.

La police Android a découvert que les images placées dans le dossier verrouillé seront supprimées du cloud et placées sur le stockage de votre appareil local. Comme indiqué sur la page d’assistance, “Les sauvegardes dans le cloud de ces éléments seront supprimées.”

Cela semble être une limitation assez notable. Google Photos est le principal moyen pour les propriétaires des meilleurs téléphones Android de synchroniser et de sauvegarder leurs images. Si quelque chose devait arriver à votre appareil, ces images pourraient disparaître pour de bon.

Le nouveau dossier verrouillé dans Google Photos permet aux utilisateurs de faire défiler plus facilement leur galerie sans que des images sensibles ou privées n’apparaissent. Les images placées ici ne s’afficheront pas non plus dans Memories, la recherche, les appareils intelligents comme le Nest Hub (2e génération) et les autres applications ne pourront pas y accéder. Avec Google ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour faire de Photos un meilleur endroit pour les documents sensibles, le dossier verrouillé est toujours une fonctionnalité assez pratique à avoir.

Le nouveau dossier verrouillé n’est disponible que sur les appareils Pixel du Google Pixel 3 au Google Pixel 5. D’autres smartphones Android auront accès à la fonctionnalité à une date ultérieure.

Après avoir demandé des éclaircissements, Google a déclaré à Android Central que l’objectif était de donner aux utilisateurs une couche supplémentaire de confidentialité pour les images sensibles. Cela dit, la société prévoit d’introduire une sauvegarde dans le cloud dans les dossiers verrouillés, ce qui permettrait aux utilisateurs d’accéder au dossier sur leurs appareils. Google n’a pas fourni de délai, mais la fonctionnalité arrivera “dans un proche avenir”.

