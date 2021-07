Le nouveau doublé d’Aldeguer au FIM CEV

05/07/21 à 11:09 CEST

L’Autódromo Internacional do Algarve a célébré la quatrième manche du FIM CEV Repsol 2021, avec deux courses européennes Moto2, dans lesquelles Fermín Aldeguer a gagné, et une manche du Championnat du Monde FIM Moto3 Junior et de la European Talent Cup, avec Joel Kelso et Xabi Zurutuza comme gagnants respectifs.

Dans la première course de la catégorie Moto2, le même scénario que lors des événements précédents a été répété, Fermín Aldeguer s’imposant avec autorité devant son coéquipier, Alonso López. Dans la seconde, Aldeguer a réitéré la victoire, mais López a été relégué en troisième position en sortant de la piste à deux tours de l’arrivée, alors que la victoire s’est jouée avec son coéquipier. Avec deux aujourd’hui, Aldeguer prolonge son lot de triomphes : sept sur sept possibles.

Xabi Zurutuza a remporté sa deuxième victoire dans l’European Talent Cup, la deuxième consécutive après avoir remporté il y a quelques semaines en Catalogne. Avec cette victoire, le coureur Legazpi est leader au classement général, avec 8 points d’avance sur le deuxième classé.

La course du Championnat du Monde Junior FIM Moto3™ a été interrompue au quatrième tour par un drapeau rouge, en raison de la chute d’un pilote laissé au milieu de la piste et le peloton a atteint un tour plus tard, provoquant une chute multiple. A sa reprise, dans une manche de 10 tours, l’Australien Joel Kelso a signé sa première victoire de la saison en battant Daniel Holgado dans le dernier virage, qui a conforté son avance au classement général, avec 133 points et 69 d’avance sur le deuxième classé.

La prochaine manche du FIM CEV Repsol aura lieu le 25 juillet au MotorLand Aragón.