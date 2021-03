Le nouveau doyen du BSI désigne Madan Pillutla sur les écoles B dans la nouvelle réalité pandémique

Professeur Madan Pillutla

C’est un monde darwinien mais avec une différence. Presque tout le monde se démène avec le même enthousiasme pour s’adapter aux nouvelles réalités servies par la pandémie COVID-19. Si un groupe de personnes de bureau a presque perfectionné la transition des costumes natty et des chaises pivotantes au pyjama et au monde sur pilotis de Zoom, il y en a d’autres occupés à se requalifier pour échapper au poids d’une implosion du marché du travail. Les entreprises, en fonction de la taille et du secteur, font face à des demandes plus importantes en matière de réoutillage. Dans ce monde où il faut s’adapter pour survivre, comment les entités qui s’adressent à la fois aux managers et à la direction redéfinissent leur rôle et leur impact tant pour les talents que pour les recruteurs? La plupart des experts dans le domaine de la formation en gestion ont soutenu que si un MBA d’une grande école de commerce doit rester le tremplin vers le succès de l’entreprise, son contenu, son approche et sa conception doivent répondre aux nouvelles réalités. Dans de telles circonstances, imaginez prendre la tâche de diriger une école de commerce. Le professeur Madan Pillutla n’est pas seulement découragé, mais en fait, ravi que le 1er juillet 2021, il devienne le doyen de l’Indian School of Business (ISB) – son sixième doyen en 20 ans. Mais alors, ISB n’est pas un terrain entièrement nouveau pour lui. Le professeur Pillutla est associé en tant que professeur invité à l’école depuis sa fondation en 2001.

Actuellement, un professeur incroyablement occupé de comportement organisationnel, un département qu’il a présidé dans le passé à la London Business School, a réussi à prendre le temps de parler exclusivement à Financial Express en ligne.

Cependant, il a commencé par une mise en garde terreuse selon laquelle, en tant que doyen désigné, qui n’avait toujours pas eu l’occasion de discuter de questions en interne et avec le conseil d’administration du BSI, il s’abstiendrait de commenter la voie à suivre et les projets du BSI. Il a ensuite abordé le reste du terrain en examinant le paysage changeant de la formation à la gestion et des écoles en général en général, aux opportunités émergentes, aux défis et à la façon dont ils pourraient avoir un impact sur la composition des revenus et les modèles commerciaux des écoles. Tous ces éléments, mis à part le paysage concurrentiel croissant des b-écoles en Inde.

Les 20 ans d’ISB

Évitant une vision prospective, il partage une sorte de regard rétrograde sur ISB: «J’ai vu ISB depuis sa création et c’est clairement une institution qui a des réalisations remarquables à mettre en valeur avec la taille de ses programmes, leur qualité et celle des étudiants, du corps professoral et de la pédagogie et tout cela réalisé en seulement 20 ans. Soutenant cela, il voit deux facteurs importants: «une clarté évidente» qu’il avait depuis sa fondation sur où il doit aller et dans ce voyage en maintenant la rigueur avec le fondement intellectuel qui l’accompagne. Un signe en est un nombre croissant d’articles de recherche de l’école qui trouvent leur place dans les 24 meilleures revues mondiales.

Le deuxième facteur est le soutien que l’école reçoit du milieu des affaires. «Le who’s who de l’industrie indienne est représenté au conseil d’administration, qui s’intéresse activement aux événements de l’école et soutient ses ambitions et donc, à bien des égards, le meilleur organe directeur auquel on puisse penser.»

L’école, qui a commencé comme un acteur plutôt unique avec un programme de MBA intense d’un an relativement non testé en 2001, génère aujourd’hui une très grande cohorte d’étudiants chaque année. Cette année, elle compte 693 étudiants dans son programme phare contre un record de 886 l’année dernière. Cette année, environ 200 étudiants ont demandé un report afin de rejoindre l’année prochaine.

Faire face à des problèmes complexes

Parlant plus généralement de ce que le monde changeant de l’éducation réserve aux écoles de commerce et des options qui s’offrent à elles, il voit «d’immenses opportunités s’ouvrir aux grandes écoles de commerce pour examiner les contributeurs de plus en plus importants à l’histoire de la croissance en Inde». Pour lui, il ne s’agit pas seulement de former des gestionnaires pour les entreprises indiennes et mondiales, mais aussi de s’attaquer aux problèmes importants et complexes qu’un pays comme l’Inde, par exemple, doit traiter et de voir comment les idées et les principes de gestion peuvent être créatifs. déployé pour aider à résoudre de vrais problèmes. Il est pour «une recherche rigoureuse visant des solutions dans un environnement où la technologie peut faciliter l’évolutivité.»

L’impératif interdisciplinaire

Sur le sens que cela aurait pour les grandes écoles de passer d’un modèle de jeu de niche à l’adoption d’un format universitaire, dit-il, «bien que je ne veuille pas commenter spécifiquement ISB, mais je peux dire qu’une telle transformation dépend de la institution et sa vision. Il pourrait, dit-il, «soit croître de manière organique et devenir une université, soit devenir interdisciplinaire en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions, qu’il s’agisse de l’espace des arts libéraux, de l’ingénierie ou de la gestion. En fait, la nouvelle politique d’éducation nationale, dit le professeur, suggère également qu’ils aimeraient voir plus d’institutions interdisciplinaires se créer. Les écoles qui travaillent sur des problèmes de la vie réelle pourraient envisager de créer de telles interconnexions parce que les problèmes complexes du monde réel, de par leur nature même, ont tendance à être interdisciplinaires », dit-il.

Portée de l’apprentissage à distance

Il voit une opportunité dans la portée de l’apprentissage à distance qui a maintenant été créée. «La possibilité de dispenser un enseignement en ligne ouvrira aux écoles la possibilité d’atteindre un plus grand bassin de talents à tous les niveaux – qu’il s’agisse d’étudiants internationaux, en particulier de femmes et même de professeurs, qui n’ont pas besoin de prendre l’avion et d’être présent physiquement. Nous le voyons déjà dans la classe de MBA pour cadres de la London Business School (LBS). Dans la classe que j’enseigne, il y a des étudiants de Seattle aux États-Unis vers le Japon et ils se joignent toutes les deux semaines. Tout cela sert à créer une salle de classe très enrichissante », dit-il.

Course pour la faculté

Sur le paysage concurrentiel changeant avec plus d’acteurs entrant dans l’arène de l’enseignement de la gestion – à part les 20 IIM (Indian Institutes of Management), de nouveaux acteurs du secteur privé tentent de se tailler une niche comme la BITS School of Management et l’Université Mahindra, entre autres, il dit, «c’est un développement bienvenu et l’Inde en a besoin bien qu’à court terme, il y aura une concurrence accrue pour le corps professoral et les écoles seront sous pression pour conserver le corps professoral même si, à long terme, ces institutions commenceront également à produire du corps professoral et créer un écosystème de professeurs, comme aux États-Unis. »

Hit sur la formation des cadres

Qu’en est-il des contraintes financières et où la pandémie a-t-elle le plus frappé les écoles-b? Selon le professeur, «les données suggèrent que la plupart des meilleures écoles ont eu une augmentation des candidatures et un plus grand nombre d’inscriptions. Les écoles qui ont choisi de réduire le nombre d’élèves l’ont peut-être fait en raison des problèmes pratiques posés par les mesures obligatoires de distanciation sociale. » En outre, dit-il, «le succès a été principalement dans la formation des cadres. Les entreprises ont réduit leurs dépenses sur ces programmes, à la fois en ce qui concerne l’envoi des employés à des programmes ouverts ainsi que la mise en service et l’exécution de programmes personnalisés. » Ainsi, «les écoles, où la formation des cadres représente une part importante des revenus, ont dû faire des changements». Mais ensuite, il ajoute rapidement: «ce que la pandémie a appris aux écoles de commerce, c’est que la technologie peut être utilisée de manière créative pour améliorer l’impact et attirer dans la salle de classe des personnes qu’elles n’ont pas pu servir auparavant en raison de contraintes géographiques ou d’espace. . L’augmentation des revenus des cours en ligne (synchrones et asynchrones) pourrait être permanente et pourrait bien remplacer une partie ou la totalité des revenus perdus de la formation des cadres. »

Personnalisé et innovant

Alors, que peuvent faire les écoles à ce sujet et quels sont les types de modèles d’enseignement qui deviendront une norme pour les écoles-b? «Plusieurs écoles ont expérimenté l’enseignement en ligne et des innovations sont en cours tant dans les méthodes d’enseignement que dans le contenu. Je crois que l’apprentissage en ligne jouera un rôle de plus en plus important dans tout programme. Les écoles pourront en tirer parti pour proposer des parcours d’apprentissage de plus en plus personnalisés et innovants aux étudiants.

