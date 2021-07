Le nouveau et ultra-robuste Android Nokia XR20 : battra-t-il le 3310 ? | La technologie

Un nouveau terminal Nokia a été divulgué dans ses forums officiels, il s’agit du Nokia XR20 et il arriverait le plus tôt possible. Sa principale affirmation est que les photographies présentées suggèrent qu’il s’agira d’un téléphone ultra-résistant.

Nokia fait toujours partie de l’industrie des smartphones, sa présence n’est peut-être plus ce qu’elle était par le passé, mais il n’a pas encore jeté l’éponge. Les propositions du cabinet sont intéressantes et s’adressent pour la plupart à un public à la recherche d’un terminal milieu ou entrée de gamme.

Bien sûr, cela ne signifie pas que Nokia ne prend pas de risques lors du lancement d’appareils sur le marché.. Le dernier dont nous avons eu connaissance n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il vient de faire l’objet d’une fuite sur les forums Nokia. C’est un appareil dont le principal attrait est qu’il a été développé pour résister aux chocs, aux chutes, aux intempéries et bien plus encore..

Le nom que cet appareil recevrait est Nokia XR20, un nom vraiment frappant pour cette équipe. L’image qui a été divulguée montre l’arrière dans toute sa splendeur, en plus cette image laisse assez implicite qu’il s’agit d’un appareil capable de résister à l’eau, au moins aux éclaboussures.

Si on regarde de plus près, on peut voir qu’il y a des zones avec la présence de sable. Cet appareil est également susceptible d’avoir une résistance à la poussière. Maintenant, l’important, c’est l’écran. Il n’y a pas de données sur le matériau qu’ils utiliseront pour le panneau. S’il s’agit d’un appareil super résistant, il serait logique qu’ils utilisent un écran en plastique.

Aujourd’hui, de nombreux mobiles sont submersibles, car ils incluent une protection IP contre l’eau et la poussière. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Combien y a-t-il de diplômes ? On vous l’explique.

En ayant un panneau en plastique au lieu d’un panneau en verre, les risques de rupture sont considérablement réduits.. Bien qu’il puisse également avoir le dernier revêtement Gorilla Glass. Quant aux spécifications de ce terminal, il n’y a toujours pas de détails clairs sur ses caractéristiques techniques.

Les rumeurs suggèrent qu’il monterait 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, le processeur est complètement inconnu. L’écran serait de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, la batterie aurait un chiffre de 4 600 mAh. Ce sont les seules données qui ont fait l’objet de rumeurs, bien que d’après la photographie, on sache qu’il montera au moins trois caméras à l’arrière.

Nokia a supprimé le message des forums officiels, l’annonce n’a donc pas encore été faite. Il devrait arriver plus tôt que tard, il n’y a pas de date précise. Bien que la chose logique serait de le voir début août ou septembre. Nous devrons attendre et voir ce que dit Nokia dans les prochaines semaines.