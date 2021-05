Le nouveau F-35C pour porte-avions sera en fin d’année

05/10/2021 à 09:59 CEST

Quelque temps plus tard cette année, le porte-avions USS Carl Vinson quittera son port d’attache de San Diego et se dirigera vers le Pacifique occidental. Le porte-avions apportera deux nouveaux ajouts au croiseur: le F-35C Joint Strike Fighter et le rotor du bras oscillant CMV-22 Osprey.

Le déploiement marquera la première fois en plus de deux décennies qu’un nouveau chasseur d’attaque des porte-avions partent en mer. Le Carl Vinson, un porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz, partira en mer avec Carrier Air Wing 2, dont les quatre escadrons d’attaque comprennent principalement des F / A-18E / F Super Hornets. L’escouade F-35C qui doit partir avec le Vinson est le Strike Fighter Squadron 147 (VFA-147), les “Argonauts”

Le F-35C est la variante de porte-avions de la série d’avions de chasse F-35. Le modèle -C dispose d’un train d’atterrissage plus robuste pour gérer les décollages et les atterrissages des porte-avions, des ailes repliables pour s’adapter à un poste de pilotage bondé, des ailes plus grandes, une charge utile légèrement plus grande et une plage de fonctionnement légèrement plus longue.