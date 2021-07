Le nouveau fer sans fil de Lidl vous permet de repasser plus confortablement pour 19,99 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un fer à repasser sans fil vient de débarquer sur le bazar en ligne Lidl qui vous offre une plus grande liberté de mouvement pour que le repassage de vos vêtements soit beaucoup plus confortable. Il a un prix très raisonnable et ne coûte que 19,90 euros.

Le repassage est l’une des tâches ménagères les plus détestées par la plupart des gens. Et ce n’est pas étonnant : obtenir des résultats décents demande beaucoup de pratique, et acquérir une certaine expertise nécessite de passer beaucoup d’heures.

De plus, le fer lui-même n’aide pas à obtenir de bons résultats. Ce n’est pas un outil facile à manipuler et le câble est très gênant, car il ne vous laisse pas la liberté de mouvement nécessaire pour repasser confortablement.

La tâche peut être beaucoup plus facile avec un fer à repasser sans fil. De cette façon, le câble ne limitera pas vos mouvements et vous n’aurez pas non plus à repasser à côté d’une prise libre.

Et ne pensez pas que vous devez dépenser beaucoup d’argent pour cet appareil. Lidl vient de sortir un fer à repasser sans fil pas cher qui vous offre toute la liberté de mouvement dont vous avez besoin pour un prix de seulement 19,90 euros.

Le nouveau fer à repasser sans fil de Lidl est doté d’une semelle en céramique de haute qualité pour qu’il glisse plus facilement à travers le tissu. De plus, il est doté d’une pointe fine pour faciliter le repassage des zones difficiles d’accès.

Il peut être utilisé aussi bien sans fil que filaire. Il a une puissance de 2 400 W et dispose d’une base à 360º pour supporter, chauffer et stocker le fer. Il offre deux puissantes fonctions de jet de vapeur : vapeur horizontale et vapeur verticale, et peut également être utilisé à sec.

Si vous achetez régulièrement des électroménagers Lidl, sachez déjà qu’ils ont tendance à s’épuiser très vite, notamment les électroménagers bon marché qui ne dépassent pas 20 euros. Si vous n’arrivez pas à l’heure et qu’il ne reste plus d’unités, ne vous inquiétez pas, Sur Amazon Espagne, vous pouvez trouver d’autres fers à repasser sans fil bon marché :

