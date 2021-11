Le nouveau film Bank Heist de Netflix se hisse au premier rang

Army of Thieves, une préquelle de L’armée des morts de Zack Snyder, est un succès pour Netflix depuis sa sortie le 29 octobre. Le film se classe au troisième rang du Top 10 des films aux États-Unis et au cinquième rang du classement. Top 10 global dans le graphique américain. Le film sur le braquage de banque occupe toujours la première place dans plusieurs pays, y compris l’Allemagne natale de la star Matthias Schweighöfer.

Army of Thieves a été réalisé par Schweighöfer, qui joue également le rôle de Ludwig Dieter, de son vrai nom Sebastian Schlecht-Wöhnert. Schweighöfer a également joué le rôle dans Army of The Dead. Dave Bautista, Ana de la Reguera et Hiroyuki Sanada apparaissent également dans les deux films. Dans Army of the Dead, l’Europe n’a toujours pas vu les effets de l’épidémie de zombies qui a commencé aux États-Unis. Sebastian est un YouTuber qui fait des vidéos sur le safecracking et est enrôlé pour rejoindre un groupe pour braquer trois banques. Nathalie Emmanuel, Suby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan et Jonathan Cohen sont également à l’affiche. Snyder et Shay Hatten ont écrit l’histoire.

La franchise Army of the Dead a débuté avec le film principal, qui est sorti sur Netflix en mai après des années de développement. La franchise comprend également Army of the Dead : Lost Vegas, une série animée qui sortira au printemps. La suite de Snyder, Planet of the Dead, est maintenant en développement. Netflix a également publié un documentaire sur la réalisation du premier film, Création d’une armée des morts.

Depuis que Army of Thieves est sorti après Army of the Dead, certains pourraient penser que la préquelle a été rapidement mise en développement pour capitaliser sur le succès de Dead. Mais ce n’était pas le cas. Dans une interview à Variety, Snyder a déclaré qu’il était toujours intéressé à faire une préquelle racontant l’histoire de Ludwig. Army of Thieves était même en production alors que Army of the Dead était encore en chantier. « C’était en partie le désir d’explorer les racines mythologiques des différents coffres-forts et de comprendre en quoi consistait le Gõtterdämmerung, et aussi parce que Dieter est si intéressant et de découvrir pourquoi il aime les coffres-forts », a expliqué Snyder. « C’était l’origine. Il y a beaucoup d’œufs de Pâques amusants, et nous avons passé un bon moment à planter les graines de l’univers de l’armée dans ce film. »

À l’avenir, Snyder espère pouvoir faire des films dans d’autres genres dans le monde de l’Armée des morts. Au lieu de simplement faire un film de zombies avec ces personnages à chaque fois, lui et ses collaborateurs pourraient voir comment ils réagiraient dans d’autres situations. Le format de ces films peut être différent, mais il y aura toujours des zombies.

« Il est rare, et peut-être sans précédent, qu’il y ait un univers cinématographique où la partie cinématographique est à l’avant-plan », a déclaré Snyder à Variety. « La déconstruction de différents genres fait en fait partie du chemin. C’est très conscient de soi. Je pense que nous, en tant que public et en tant que cinéastes, sommes prêts et éduqués. Nous sommes prêts à nous amuser avec les genres que nous aimons et à les déconstruire , presque sous un angle cinématographique conscient de soi, ce qui rend cet univers de films vraiment intéressant. Ce sont des films pour les gens qui aiment les films, sans laisser personne se tirer d’affaire en ce qui concerne le drame et le suspense. Et je promets qu’il y aura des zombies. «