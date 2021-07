Le nouveau film d’action à indice d’octane élevé de Netflix rend les téléspectateurs fous

et le nouveau film original de Netflix Gunpowder Milkshake, qui a commencé à être diffusé mercredi sur le service, est une attaque violente et hyper-cinétique contre les sens de ses téléspectateurs. Il y a des filles avec des fusils. Un groupe d’assassins féminins sexy. Plus des scènes d’action élégantes, de l’humour noir et des visuels colorés de type anime. Tous les ingrédients, en d’autres termes, d’un succès potentiel pour le streamer.

Oh, et nous n’avons même pas mentionné le casting rempli de stars. Le film, du réalisateur Navot Papushado, comprend des performances de Karen Gillan, Lena Headey, Michelle Yeoh, Angela Bassett et Carla Gugino, ainsi que Paul Giamatti. Alors, comment a-t-il été reçu jusqu’à présent? Eh bien, c’est en fait la partie quelque peu surprenante.

Gunpowder Milkshake – maintenant en streaming sur Netflix

Certes, le film de près de 2 heures n’a été disponible en streaming sur Netflix que pendant environ 24 heures au moment de la rédaction de cet article. Alors que je consulte actuellement le classement des 10 meilleurs films de l’application, jeudi après-midi, le film est le titre de film n ° 1 actuellement diffusé sur Netflix. (Netflix, rappelez-vous, publie un classement quotidien et actualisé du Top 10 de toutes les émissions de télévision et de tous les films du service).

Cependant, les réactions des critiques et du public ne semblent pas être là où Netflix ou les cinéastes le souhaitent probablement. Au moins pas encore.

Sur le site Web d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes actuellement, Gunpowder Milkshake a un score décevant de 67% de la part des critiques. C’est basé sur 49 avis à ce jour. La réaction du public, quant à elle, est encore pire. Sur la base de plus de 50 évaluations d’utilisateurs à ce jour, le film a un score de 54%.

Angela Bassett Regardez ce casting incroyablement empilé dans GUNPOWDER MILKSHAKE du réalisateur Navot Papushado, maintenant en streaming sur Netflix dans certains territoires! pic.twitter.com/mxfEoFykyI – NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 juillet 2021

Un peu plus

Pour mon argent, cependant, c’est exactement le genre de tarif d’évasion divertissant qui est parfait pour ce moment dans le temps. “Bien qu’il soit dangereusement proche d’être une pure ruée vers le sucre sans substance, Gunpowder Milkshake est une explosion brutale qui absorbera le public dans son univers infusé de néons”, lit-on dans le consensus des critiques de Rotten Tomatoes.

Le film s’intègre également bien dans un genre dans lequel Netflix devient de plus en plus bon. Composé de gros films d’action audacieux et explosifs qui offrent deux heures de divertissement amusant et insensé. Pensez à l’armée des morts ; Extraction; et Spenser Confidentiel.

Un écrivain de Forbes est allé jusqu’à suggérer que Gunpowder Milkshake pourrait éventuellement devenir le plus grand film d’action de Netflix en 2021. En attendant, voici un aperçu de certaines des réactions au film sur Twitter jusqu’à présent :

J’adore ce casting ! #GunpowderMilkshake pic.twitter.com/N8pC1dOIBq – 🏳️‍🌈 Kaily Russell 🏳️‍🌈 (@BadWolfKaily) 14 juillet 2021

c’est la rage féminine dans le milk-shake à la poudre à canon (2021) pour moi pic.twitter.com/QE5jsc6gXf – tee (@crazycrains) 14 juillet 2021

Je pense que nous pouvons tous convenir que Karen Gillan mérite plus de rôles principaux ! #GunpowderMilkshake 🥤 pic.twitter.com/2CxhWy82Wx – mises à jour de karen gillan (@kgupdates) 14 juillet 2021

De The Mercury News à San Jose : « Les nombreuses séquences d’action sont chorégraphiées à couper le souffle et mises en scène avec la précision d’un ballet, fluide et furieux à la fois. Pas étonnant que Netflix parle déjà d’une suite. Et comme toutes les friandises sucrées, un autre critique est d’avis : « Le Gunpowder Milkshake n’est peut-être pas l’option la plus nutritive disponible, mais il déclenche tous les bons récepteurs de plaisir sur le moment.

