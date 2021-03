Le nouveau film d’action de Bob Odenkirk Personne n’est parti du bon pied alors que le box-office franchit une étape importante

Le week-end dernier nous a permis d’être optimistes sur ce qui va arriver en matière de croissance au box-office, et les choses ne font que s’améliorer étant donné ce qui sort cette semaine: Godzilla contre Kong d’Adam Wingard. Grâce à une sortie anticipée à l’étranger, le film a déjà un total mondial de 123,1 millions de dollars, et il sera intéressant de voir comment les chiffres nationaux s’ajoutent à cela. C’est une histoire sur laquelle nous restons définitivement au courant, alors soyez à l’affût des mises à jour et découvrez le blockbuster MonsterVerse sur grand écran à partir de ce mercredi 31 mars.