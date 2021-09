Le nouveau film d’action de Netflix bloque ‘Lucifer’ de la première place

Kate, le nouveau film d’action mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead, a passé son premier week-end au sommet du Top 10 de Netflix dans le classement américain. Le thriller de vengeance au rythme effréné a gardé la dernière saison de Lucifer de la première place, la série étant bloquée au numéro deux. Il n’est pas rare que les films les plus récents de Netflix atteignent le numéro un lors de leur premier week-end, car He’s All That a réalisé la même chose fin août.

Dans Kate, Winstead incarne le personnage principal, un assassin dont le mentor Varrick (Woody Harrelson) l’assigne pour tuer le chef d’un syndicat du crime japonais. Au cours de la mission, elle apprend qu’elle a été empoisonnée et n’aura plus que 24 heures à vivre. Elle passe ses dernières heures à chercher à se venger et à essayer de découvrir qui l’a piégée. Le film met également en vedette Miku Martineau, Tabanobu Asano, Jun Kunimura, Michiel Huisman et Miyavi.

Le film a été réalisé par Cédric Nicolas-Troyan, qui a décroché une nomination aux Oscars en tant que membre de l’équipe d’effets visuels Blanche-Neige et le chasseur (2012). Il a également travaillé en tant que directeur de deuxième unité sur Maléfique de Disney (2014) avant de réaliser The Huntsman: Winter’s War (2016). Kate a été écrite par Umair Aleem et compte le réalisateur de Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw David Leitch en tant que producteur. 87North Productions, la société que Leitch dirige avec Chad Stahelski et Kelly McCormick, est l’une des sociétés de production du film.

Winstead a récemment joué le rôle de The Huntress dans le film Birds of Prey de DC Comics. Ses autres crédits cinématographiques incluent Live Free or Die Hard, The Spectacular Now, Scott Pilgrim vs. The World, Kill the Messenger, 10 Cloverfield Lane et Gemini Man. Elle a également joué à la télévision dans BrainDead, Mercy Street et Fargo Saison 3.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Winstead a noté que certains des styles de combat qu’elle avait choisis lors de la création de Birds of Prey étaient utiles lors de la création de Kate, mais il y avait encore des différences majeures. “Une grande partie de ce que font 87Eleven et 87North est vraiment basée sur le jiu-jitsu, donc vous commencez par apprendre beaucoup de mouvements de jiu-jitsu et ensuite construisez à partir de là”, a-t-elle expliqué. “Donc, une grande partie de cela était toujours basée sur ce type d’entraînement de base, puis nous avons ajouté le travail au couteau, beaucoup plus de jeux de tir et juste construit sur ce pour quoi je m’étais entraîné à l’origine avec Birds.”

Winstead n’a pas encore d’autre projet, mais si l’occasion se présentait de faire un film mettant en vedette Huntress, elle a dit qu’elle serait intéressée. “J’étais tellement heureuse d’avoir pu apporter un peu d’humour à ce personnage”, a-t-elle déclaré à THR. “Quand vous jouez un assassin, il peut être si facile que les choses deviennent si sérieuses, mais c’était génial de pouvoir s’amuser un peu avec elle. J’aimerais donc pouvoir faire plus de cette.”