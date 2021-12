Le nouveau film d’animation de Makoto Shinkai s’appelle Suzume No Tojimari

Où cette porte pourrait-elle mener ? Image : suzume-tojimari-movie.jp

Makoto Shinkai, l’écrivain et réalisateur de Your Name, a dévoilé son dernier projet. Il s’appelle Suzume no Tojimari (Suzume Locking Up The Doors), et il sortira au Japon à l’automne 2022.

Ci-dessus se trouve l’art clé du prochain film.

Suzume no Tojimari suit une jeune fille de 17 ans nommée Suzume qui vit dans une ville tranquille de Kyushu. Sa vie bascule un jour lorsqu’un jeune voyageur lui annonce qu’il cherche une porte. Elle suit le jeune homme dans les montagnes, où se trouve une vieille porte entourée de ruines modernes. Cela commence son mystérieux voyage.

Shinkai écrit et réalise à nouveau le film. Masayoshi Tanaka, qui a déjà collaboré avec Shinkai sur Your Name and Weathering with You, concevra les personnages. Kenichi Tsuchiya travaille en tant que directeur d’animation du film et Takumi Tanji en est le directeur artistique. Les deux ont déjà travaillé sur Your Name.

Au moment de la rédaction, aucun autre membre du personnel n’a encore été révélé, ni aucun membre de la distribution n’a été annoncé.

À la suite du succès massif de Your Name, Shinkai est devenu l’un des réalisateurs les plus célèbres du monde de l’anime et a été surnommé « le nouveau Miyazaki ». Tout en essayant de percer dans l’industrie de l’anime, Shinkai a travaillé dans le jeu chez Nihon Falcom, réalisant les films d’ouverture de jeux, y compris Ys II Eternal.

Votre nom était fantastique et est facilement l’une de mes fonctionnalités d’anime préférées de la décennie. C’était un acte difficile, voire impossible, à suivre. Et Weathering with You était un effort courageux, mais imparfait. (Au cas où vous l’auriez manqué, vous pouvez lire ma critique de Weathering with You ici.) Maintenant que Shinkai ne sort pas tout juste de Your Name, il sera intéressant de voir ce qu’il réserve au public avec Suzume pas de Tojimari.

Aucune date de sortie internationale n’a encore été annoncée.