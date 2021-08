Le nouveau film d’animation de Netflix met en vedette le créateur de “Hamilton” • .

Dans un sens, le nouveau film d’animation original de Netflix Vivo – n° 3 sur la liste globale des 10 meilleurs du service aujourd’hui – a une histoire que nous avons tous rencontrée un million de fois auparavant. Un héros improbable se lance dans une quête. Le voyage est extrêmement périlleux. Il rencontre des dangers et des alliés inattendus en cours de route. Le nouveau film Vivo, cependant, est juste assez différent dans sa gestion de ces éléments familiers pour être un ajout mémorable à ce genre narratif.

L’histoire : « Tout mon amour… je l’ai mis dans une chanson », c’est ce qu’Andres, un musicien de La Havane qui se produit sur la place, raconte à son kinkajou bien-aimé (exprimé par Lin-Manuel Miranda) à un moment donné de cette douce aventure musicale. Et donc Andres charge le kinkajou de livrer un colis important. Il contient la chanson et une lettre d’amour déclarant l’affection d’Andres pour Marta. Elle est l’amour de sa vie, et exprimé par Gloria Estefan.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : Au lieu de 50 $, maintenant 39,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nouveau film d’animation Netflix Vivo, maintenant en streaming

Une chose qui est également particulièrement intéressante à propos de cette animation animée est qu’elle est en fait antérieure à la poussée créative post-Hamilton de Miranda. Il l’aurait présenté à l’origine à DreamWorks en 2010, des années avant que Hamilton ne monte sur scène. Une chose en a entraîné une autre, et le projet est finalement devenu un film d’animation de Sony, initialement prévu pour 2020. Il a été repoussé à 2021, déplacé vers Netflix, et nous y sommes.

« Vivo suit un kinkajou unique en son genre (alias un « ours de miel » de la forêt tropicale, exprimé par Miranda), qui passe ses journées à jouer de la musique à la foule sur une place animée avec son propriétaire bien-aimé Andrés », explique le synopsis officiel de Netflix.

« Bien qu’ils ne parlent peut-être pas la même langue, Vivo et Andrés forment le duo parfait grâce à leur … amour de la musique. Mais quand la tragédie frappe peu de temps après qu’Andrés a reçu une lettre de la célèbre Marta Sandoval… invitant son ancien partenaire à son concert d’adieu dans l’espoir de se reconnecter, c’est à Vivo de livrer un message qu’Andrés n’a jamais pu.

Le style débonnaire de Vivo a été inspiré par les messieurs distingués et sophistiqués de la vieille Havane ainsi que par des stars de l’âge d’or telles que Gene Kelly et Frank Sinatra. Il est imperturbable, lisse et son chapeau *toujours* se trouve au bon angle. pic.twitter.com/x3Kvj8UbnU – NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 août 2021

Le casting et la musique

Le film Vivo, devons-nous ajouter, est également l’une des sorties les plus plébiscitées en août par Netflix, avec au casting Zoe Saldana et Brian Tyree Henry, ainsi que Miranda et Estefan. Il a été réalisé par Kirk DeMicco (Les Croods), nominé aux Oscars, co-réalisé par Brandon Jeffords (Cloudy with a Chance of Meatballs 2) et écrit par Quiara Alegria Hudes (In the Heights).

“Vivo est entré dans ma vie il y a longtemps, juste après avoir fini d’écrire In the Heights”, explique Manuel dans le dossier de presse de Netflix pour le film. « J’ai donc commencé à écrire les chansons en 2009, et puis, évidemment, ça a été poussé. Lorsque nous avons revisité le projet avec Sony Animation, et avec Quiara attachée en tant que scénariste, nous avons totalement redécouvert ce voyage.

Miranda a écrit huit chansons originales ainsi qu’une grande finale pour le film Vivo. Selon le streamer, ils servent de lettre d’amour à la musique cubaine. “Avec une touche d’influences caribéennes et hip-hop ajoutées au mélange.”

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : Au lieu de 50 $, maintenant 39,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission