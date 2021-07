Le nouveau film d’Anthony Hopkins, lauréat d’un Oscar, sera vendu sous le nom de NFT sur la nouvelle plate-forme Vuele

8 juillet 2021 10:28 UTC

| Mise à jour:

8 juillet 2021 à 10:28 UTC

Par Clark

Le nouveau film d’Anthony Hopkins surnommé “Zero Contact” est sur le point de sortir sur le marché Vuele NFT dans le mois prochain.

Le nouveau film d’Anthony Hopkins, lauréat d’un Oscar, sera symbolisé et vendu sur un prochain marché NFT pour les films surnommés “Vuele”.

Hopkins, 83 ans, a eu une carrière célèbre et a remporté 2 Oscars et 2 Emmy Awards, joue dans des films remarquables avec Silence of the Lambs, The Elephant Man, la franchise Thor et aussi le Père.

Le nouveau long métrage s’appelle “Zero Contact” et a été créé par la société de financement et de production de films individuels, Enderby Entertainment.

Selon Enderby, l’histoire suit 5 personnages du monde entier “connectés uniquement par leur dévouement au titan de la technologie Finley Hart (Hopkins)”.

Les 5 personnages découvrent une invention secrète du titan de la technologie et collaborent pour la fermer car elle fournit “soit la réponse aux problèmes de l’humanité, soit la fin de la vie sur terre”.

Zero Contact est sorti à distance dans 17 territoires complètement différents au cours des premières vagues de la pandémie mondiale en 2020, et la production dépendait également fortement de Zoom pour tourner des scènes. Le script est de Cam Cannon et est sur le point de sortir sur Vuele vers fin juillet-début août.

“Tout ce qui concerne ce film n’est pas conventionnel, des moyens que nous avons tendance à tirer par Zoom et la production à distance, à sa distribution”, a déclaré le producteur / réalisateur Rick Dugdale d’Enderby.

La distribution du film peut englober jusqu’à 5 gouttes NFT sur Vuele et peut « inclure le film et des extras encore à déterminer qui peuvent varier d’un jeton à l’autre pour former des prix complètement différents ».

Dugdale note qu’Enderby a choisi de lancer le film via des NFT car la technologie sous-jacente permet à l’entreprise de former une “rareté de copies du film” vérifiable et de se protéger contre le piratage.

La place de marché Vuele est ciblée sur la distribution de photos et le visionnage de films, et les utilisateurs de la plate-forme doivent acheter du contenu en crypto ou en monnaie fiduciaire. Zero Contact semble être le seul projet proclamé à ce stade, et la société n’a pas non plus précisé sur quelle blockchain le marché est construit. Le site Web de Vuele indique :

« Les membres auront la possibilité d’acheter et de regarder des longs métrages et des contenus extrêmement recherchés, notamment des coulisses et des séquences inédites, des bonus, des questions-réponses exclusives, #filmobilia, bien plus encore. »

Il semble y avoir une tendance croissante des productions cinématographiques et télévisuelles qui utilisent la technologie blockchain ou sont centrées sur des récits cryptographiques.

Cointelegraph a rapporté le 8 juillet qu’une nouvelle émission de téléréalité diffusait des utilisateurs de crypto, qui ont été verrouillés de leurs portefeuilles. La série peut donner des conseils à des spécialistes de la crypto et de la cybersécurité pour aider les utilisateurs à tenter de récupérer l’accès à leurs fonds.

Plus tôt ce mois-ci, la société de production mondiale AMM a proclamé une prochaine série de 12 épisodes intitulée “Crypto Keepers” prévue pour 2022, avec l’histoire centrée sur les NFT et une course entre les développeurs de Hong Kong et d’Amérique pour former une monnaie numérique différente.

En juin, Fox Corp. a annoncé le lancement d’un fonds créatif de 100 millions de dollars pour les NFT afin d’accompagner sa nouvelle société NFT Blockchain Creative Labs.

Blockchain Creative Labs peut offrir des marchés NFT dédiés aux émissions en partenariat, comme une nouvelle série animée intitulée «Krapopolis» du co-créateur de Rick et Morty, Dan Harmon.

Clark

Chef de la technologie.