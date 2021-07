Le nouveau film d’Anthony Hopkins sera vendu comme NFT sur Vuele

L’acteur, réalisateur et producteur primé Anthony Hopkins a joué dans un nouveau film qui sortira sous forme de jeton non consommable (NFT). La société à l’origine de la production du film, Enderby Entertainment, a publié cette nouvelle par une annonce le 7 juillet, notant que le film sera vendu sur Vuele, une place de marché NFT pour les films. Le film aurait été surnommé Zero Contact, précédemment intitulé 92, et Enderby Entertainment pense que ce sera le premier long métrage à être vendu sous le nom de NFT.

Selon l’annonce, la production de Zero Contact a eu lieu dans pratiquement 17 territoires en raison de la pandémie de COVID-19. Écrit par Cam Cannon, l’intrigue du film suit cinq personnages répartis dans le monde entier et liés à leur dévouement au magnat de la technologie Finley Hart, un rôle joué par Hopkins. Leur intérêt commun les oblige à travailler ensemble pour mettre fin à l’invention secrète de Hart, une machine qui peut résoudre tous les problèmes de l’humanité ou mettre fin à toute vie sur terre.

Outre Hopkins, qui a réussi à remporter deux Oscars et deux Emmy Awards au cours de sa carrière, Veronica Ferres, Aleks Paunovic, Lilly Krug, TJ Kayama et Martin Sternmark seront également à l’affiche du film.

Tirer parti des NFT pour se protéger contre le piratage

Selon Rick Dugdale, réalisateur et producteur d’Enderby, tout ce qui concerne Zero Contact n’est pas conventionnel. Mis à part le fait que la distribution du film se fera via un marché NFT, Dugdale a révélé qu’ils avaient tourné l’intégralité du film via Zoom. Il a noté que la distribution du film impliquera jusqu’à cinq sorties NFT sur Vuele. Ceux-ci incluront le film lui-même, parmi d’autres produits qui n’ont pas encore été déterminés. Le film sera disponible entre fin juillet et début août.

Expliquant pourquoi Enderby a choisi de lancer Zero Contact en tant que NFT, Dugdale a déclaré que la technologie blockchain sous-jacente contribue à créer une pénurie vérifiable du nombre de copies du film, protégeant ainsi contre le piratage.

Selon le site Web de Vuele, sa plate-forme se concentre sur la distribution et la visualisation de films, permettant aux utilisateurs d’acheter du contenu en devises crypto ou fiduciaire. Pour le moment, Zero Contact est le seul film répertorié sur la plateforme, ce qui n’est pas surprenant, car le projet a démarré en juin.

Bien que le site Web ne révèle pas sur quelle blockchain la plate-forme fonctionne, il affirme que les membres auront la possibilité d’acheter et de visionner du contenu complet, y compris des séquences en coulisses et inédites, des fonctionnalités supplémentaires, des questions-réponses. , #filmobilia et bien plus encore.

