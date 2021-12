Le nouveau film de Ben Affleck passe directement en streaming après avoir été retiré de la liste des films

L’un des prochains films de Ben Affleck ne sortira que sur les plateformes de streaming après que Disney ait retiré le projet de son calendrier de sortie plus tôt ce mois-ci. Deep Water, un thriller érotique avec la star de No Time to Die Ana de Armas, devait sortir en salles le 14 janvier. Il a été réalisé par le cinéaste de Fatal Attraction Adrian Lynne et est basé sur un roman de Patricia Highsmith.

Disney a supprimé Deep Water du calendrier de sortie la semaine dernière. Lundi, des sources ont déclaré à Deadline que le film passerait désormais directement en streaming. Disney’s Hulu aura le film aux États-Unis, tandis qu’Amazon diffusera le déménagement à l’étranger. Aucune nouvelle date de sortie n’a été fixée.

Deep Water a commencé le développement chez Fox 2000 Pictures, désormais fermé, qui a ensuite vendu le projet à New Regency. Après que Disney ait acquis 20th Century Fox, le studio a accepté de continuer à gérer la distribution sous le nouveau label 20th Century Studios. Pendant le tournage de l’année dernière, Affleck et de Armas ont entamé une relation hors écran, mais ils se sont séparés en janvier 2021.

Dans Deep Water, Affleck et de Armas jouent le rôle d’un couple marié qui joue à des jeux d’esprit les uns avec les autres jusqu’à ce que des personnes qu’ils connaissent commencent à mourir mystérieusement. Ils restent dans un mariage sans amour pendant que chacun d’eux prend de nouveaux amants, mais la situation ne fait que devenir plus compliquée. Le roman de Highsmith a été publié en 1957 et est une satire de la vie en banlieue. Zach Helm et Sam Levinson ont écrit le scénario. Tacy Letts, Rachel Blanchard et Lil Rel Howery sont également à l’affiche.

La décision de Disney de sauter une sortie en salles pour Deep Water intervient alors que les films destinés aux adultes continuent de lutter au box-office pendant la pandémie. Le studio vient de sortir le remake de West Side Story acclamé par la critique de Steven Spielberg à seulement 10,5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Affleck vient également de jouer dans The Last Duel de Ridley Scott, un autre projet Fox dont Disney a hérité, et il a bombardé, ne gagnant que 10,8 millions de dollars sur l’ensemble de son parcours national.

Le prochain film d’Affleck est The Tender Bar de George Clooney, qu’Amazon sortira en salles le 22 décembre avant sa sortie sur Amazon Prime Video le 7 janvier. Quant à de Armas, elle vient de jouer un rôle de soutien dans le film de James Bond No Time to Mourir. Elle joue également le rôle de Marilyn Monroe dans l’adaptation tant attendue d’Andrew Dominik de Blonde de Joyce Carol Oates. Ce film devrait enfin sortir l’année prochaine. De Armas a également été choisi dans un spin-off de John Wick en octobre.