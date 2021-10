Le nouveau film de Bond n’est pas trop tiré par les cheveux en termes de manipulation d’agents pathogènes pour créer des pandémies | Monde | Nouvelles

Col Hamish de Bretton-Gordon (Image : Martin Bagott)

Une préoccupation majeure, a déclaré le colonel Hamish de Bretton-Gordon, est l’absence de police dans 3 000 laboratoires de niveau 3 qui contiennent des agents pathogènes mortels.

Beaucoup d’entre eux se trouvent dans des pays « moins fiables » comme le Pakistan, l’Irak, la Syrie, l’Iran. Le Mozambique et la Russie, où la possibilité d’une attaque biologique dirigée par l’État ou par des terroristes est « très réelle ».

Pourtant, alors que l’Organisation des Nations Unies pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a déjà éliminé 90 % des armes chimiques dans le monde, il n’y a toujours pas d’équivalent pour lutter contre le risque de pandémies biologiques malgré les effets paralysants mondiaux du Covid-19.

« Dans Pas le temps de mourir, nous voyons des méchants tenter d’utiliser le virus de la variole. C’est tiré par les cheveux, mais pas trop », a déclaré le Col de Bretton Gordon, qui a autrefois dirigé à la fois le Régiment britannique de produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) et le Bataillon CBRN de réaction rapide de l’OTAN.

« Alors que, dans le film de James Bond, ils ont essayé de manipuler l’ADN du virus pour qu’il cible des personnes spécifiques – ce qui est irréaliste – en manipulant un virus pour qu’il soit plus transmissible, en l’épissant avec Covid par exemple, ce n’est pas un million à des kilomètres de la réalité.

« La biologie synthétique a incroyablement progressé au cours des dix dernières années et cela est maintenant réalisable par des personnes qui n’ont pas nécessairement un doctorat. »

Il a ajouté : « En Afrique aujourd’hui, il y a une épidémie de Marburg en Guinée. Comme l’anthrax ou Ebola, son taux de mortalité est de 80 %, contre 1 à 2 % pour Covid. Si un virus transmissible de Marburg avait frappé le Royaume-Uni au lieu de Covid, nous aurions déjà vu neuf millions de morts. »

La menace est triple : régimes hostiles, groupes terroristes et fuites accidentelles.

« Quelle que soit la cause de l’épidémie de Covid-19 en Chine, nous savons qu’il y a eu une période d’une semaine début janvier 2020 où Pékin savait qu’ils l’avaient, et pourtant a autorisé 80 millions de voyages à destination et en provenance de Wuhan, infectant le monde », a-t-il déclaré.

« Nous savons aussi que la Russie travaille sur un programme Ebola qui, en raison de son taux de mortalité très élevé, ferait une très bonne arme si son taux de transmissibilité était augmenté.

« Sur un million de scientifiques travaillant dans le monde, il y a sans aucun doute quelques mauvais acteurs – ceux qui feraient des choses s’ils étaient forcés ou payés par des groupes terroristes ou l’État. »

Et des groupes djihadistes ont également expérimenté.

« La bioguerre fait partie intégrante de l’agenda des djihadistes, et vous pouvez désormais obtenir tout ce dont vous avez besoin sur le Dark Web », a-t-il déclaré.

« Si Covid avait été une attaque terroriste, il aurait éclipsé le 11 septembre par un facteur de milliers. Si j’étais un adversaire, je me lécherais les lèvres à l’idée de reproduire ce que nous avons vécu. »

Al-Qaïda est connu pour avoir expérimenté des armes biochimiques, a-t-il déclaré, tandis que son livre, Chemical Warrior, a révélé comment l’État islamique avait tenté de répandre la peste dans les camps de réfugiés.

La plupart des hôpitaux universitaires et des universités du monde entier comprennent des laboratoires de niveau 3 qui contiennent des agents pathogènes mortels. Contrairement aux quelque 60 laboratoires de niveau 4, tels que Porton Down, qui suivent des directives strictes, ceux-ci ne sont absolument pas réglementés.

Hier soir, le Col de Bretton Gordon, qui a déjà informé l’administration Biden de la menace, a appelé les pays à soutenir un nouveau programme de l’OMS.

« Nous avons besoin d’une police appropriée des laboratoires qui, incroyablement, n’existe pas aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Nous avons un mécanisme – la Convention biologique et sur les toxines – mais, comme les grandes sociétés pharmaceutiques résistent à l’examen, il n’est pas financé et en grande partie édenté.

« Ce dont nous avons besoin, c’est de quelque chose avec les mêmes dents que les inspecteurs chimiques ou nucléaires, qui peuvent à la fois contrôler les scientifiques et inspecter au hasard les laboratoires.

« L’OIAC coûte 395 millions de livres sterling par an, ce qui n’est pas beaucoup compte tenu du fait qu’elle a retiré 95 % des armes chimiques de la terre. Nous avons besoin de la même assurance pour les risques biologiques. »

Alors que la Grande-Bretagne dispose désormais du Joint Biosecurity Centre, sa seule mission est de s’occuper de Covid-19, a-t-il déclaré, ajoutant: « C’est bien, mais qu’en est-il de Covid 22, 25 ou 26? »

Cependant, un réseau de détection précoce pour le Royaume-Uni est également essentiel.

« Nous avons mis du temps à détecter le Covid-19. Si vous pouvez détecter un agent pathogène tôt, vous pouvez le contenir et l’empêcher de se propager », a-t-il déclaré.

PDG Arnab Basu (Image : )

« Un réseau efficace, placé dans les aéroports et les gares, par exemple, qui détecte la présence d’un agent pathogène et envoie des alertes aurait pu rapidement arrêter Covid-19, ici »,

La technologie pour le faire est presque chez nous, et elle est conçue par une entreprise britannique.

Kromek, basé à Sedgefield, a parcouru un long chemin depuis ses origines en 2003 dans le cadre de l’Université de Durham, et a déjà fourni à 25 pays des détecteurs de rayonnement.

La petite entreprise, qui ne compte que 170 employés au Royaume-Uni et aux États-Unis, travaille avec le ministère américain de la Défense sur un système mondial de détection de pandémie et a déjà produit un détecteur complètement autonome qui peut détecter des traces de Covid-19 en quelques instants.

L’année prochaine, un système plus large, capable de détecter n’importe quel agent pathogène, sera prêt à être testé.

« Les gens regardent les prévisions météorologiques avant de décider quels vêtements porter. Les données sont ce qui nous guidera dans tous les aspects de notre vie à l’avenir, que ce soit pour comprendre les menaces ou la propagation des maladies. C’est ainsi que nous retrouverons notre vie. Mais les données ne peuvent être générées que par une meilleure détection. », a déclaré le PDG Arnab Basu.

KAPScan (Image : )

« Essentiellement, ce que nous développons est une capacité à échantillonner le séquençage de l’ADN et à fournir des données sur l’ensemble d’un réseau pour créer des profils continus, heure par heure. Et une fois en marche, il sera complètement autonome, sans intervention scientifique ni expertise.“

Il a ajouté : « Nous avons déjà KAPScan, un système de détection de Covid-19, qui collecte des échantillons d’air et, grâce au séquençage de l’ADN, détecte la présence de Covid-19. Nous l’avons testé dans des écoles, des aéroports et sommes sur le point de les placer dans des hôpitaux, où il fournira différents niveaux de contamination dans différents services et fournira des résultats toutes les 30 minutes. L’année prochaine, nous allons déployer un détecteur qui peut élargir la recherche à de nombreux agents pathogènes.

« Dans ce monde connecté, l’une des principales voies de contamination croisée est constituée par les aéroports et les avions de ligne. Avoir des appareils à l’intérieur d’un avion qui peuvent alerter sur des menaces inconnues signifie que des mesures peuvent être prises rapidement. Et les avions de ligne auront l’avantage d’assurer les passagers quand il n’y a pas de problème. «

Mais avoir la technologie n’est que la moitié de la bataille.

« Le gouvernement s’est concentré à juste titre sur les problèmes qui existent aujourd’hui. Mais il est maintenant temps de regarder vers l’avenir », a-t-il ajouté.

«Ce gouvernement a dépensé 37 milliards de livres sterling en tests et en traçage. Vous pourriez mettre en réseau tout le Royaume-Uni avec une capacité de détection pour moins de 1,5 milliard de livres sterling. Non seulement cette technologie révolutionnaire, c’est un rapport qualité-prix incroyable.

« Mais le gouvernement doit prendre les devants à ce sujet. »