Le nouveau film de Cardi B fait un grand pas en avant

Le prochain film du rappeur Cardi B a finalement trouvé un réalisateur, des mois après que le gagnant du Grammy ait été choisi pour le projet Paramount Players. Fin novembre, Thembi Banks, qui ferait ses débuts avec le projet, a été embauchée pour réaliser Assisted Living. Le film viendra après que Cardi ait eu des rôles de soutien dans le drame de Jennifer Lopez Hustlers et F9: The Fast Saga.

News of Assisted Living a fait surface pour la première fois en janvier. Le film a été écrit par Kay Oyegun et mettra Cardi en vedette dans le rôle de la petite escroc Amber, qui fuit la police et son ancienne équipe après qu’un cambriolage a mal tourné. Après avoir échoué à trouver quelqu’un pour l’accueillir, elle décide de se déguiser en femme âgée et reste dans la maison de retraite de sa grand-mère. Temple Hill et Stephen Love produisent, rapporte The Hollywood Reporter.

L’aide à la vie est en chantier depuis des années maintenant. Paramount a acheté le script dans une guerre d’enchères au printemps 2019, rapporte Deadline. Des initiés ont déclaré au site le 22 novembre que le projet était toujours en développement et que Banks avait signé pour diriger. Banks est considéré comme une étoile montante après avoir réalisé plusieurs courts métrages. Elle a également réalisé un épisode d’Insecure l’année dernière et un épisode de Brooklyn Nine-Nine cette année. Banks a travaillé comme écrivain sur SMILF, Step Up: High Water, Home Before Dark et Only Murders in the Building.

Oyegun est un écrivain nominé aux Emmy qui est un écrivain personnel sur This Is Us. Elle a également travaillé sur Queen Sugar et réalisé deux épisodes de This Is Us. Elle a un autre projet de film en préparation, selon IMDb. Oyegun a écrit le scénario de On The Come Up, qui met en vedette Mike Epps et Method Man. Il est adapté d’un livre d’Angie Thomas.

Cardi, née Belcalis Marlenis Almánzar, a fait ses débuts d’actrice avec un petit rôle dans Husters avant de décrocher un rôle dans F9. Son premier album studio, Invasion of Privacy, est entré dans l’histoire en tant que premier album solo d’une rappeuse à remporter le Grammy du meilleur album de rap. Son single « Up » de 2021 a été nominé pour la meilleure performance rap aux Grammys 2022. Elle apparaît sur le dernier single de Lizzo, « Rumors », qui est sorti en août.