Le nouveau film de Clint Eastwood est-il en streaming ? 10z viral

A 91 ans, la légende hollywoodienne Clint Eastwood a réalisé et joué dans un nouveau film grand public avec pleurer macho, prouvant une fois de plus qu’il n’y a pas de ralentissement pour l’icône. Eastwood a en fait été approché pour réaliser le film il y a plus de 30 ans et d’autres vétérans de l’industrie étaient également attachés au projet, tels que Arnold Schwarzenegger, Roy Scheider, Pierce Brosnan, et Burt Lancaster. Maintenant, toutes ces années plus tard, Eastwood est revenu au projet.

Le film, basé sur le roman de 1975 de N. Richard Nash, suit l’ancienne star du rodéo Mike Milo, qui est embauché par son ancien patron et propriétaire de ranch pour traverser la frontière pour aller chercher son fils de 13 ans, Rafo, au Mexique, afin qu’il puisse vivre avec lui plutôt qu’avec son abusif mère. Pendant le voyage, Mike et Rafo commencent à former un lien fort qui change à jamais les deux visions du monde des hommes.

Dwight Yoakam, Eduardo Minett, Nathalie Traven, Fernanda Urrejola, et Horacio García Rojas composent le casting de soutien qui joue aux côtés de l’icône de l’écran d’argent. Cry Macho sera sûrement un film que les fans d’Eastwood ne voudront pas manquer. Le film a fait ses débuts le 17 septembre, mais avec tous les changements que COVID-19 a apportés à l’industrie cinématographique, vous vous demandez peut-être où exactement vous pouvez regarder le dernier film de la légende vivante. Ce guide pratique est là pour vous aider à savoir où vous pouvez regarder le film et combien de temps vous devrez le regarder.

Cry Macho est-il en streaming ?

Oui! Comme toutes les autres sorties de films de Warner Bros en 2021, telles que Combat mortel et Ceux qui veulent ma mort, le film aura une sortie simultanée avec le service de streaming HBO Max. Le film est diffusé en continu depuis le 17 septembre et tout ce dont vous aurez besoin est le plan sans publicité du service qui coûte 14,99 $ par mois, ce qui est/était le même cas avec toutes les autres premières du même jour. Ceux qui sont abonnés au niveau financé par la publicité qui coûte 9,99 $ par mois, ne pourront pas regarder le nouveau film à la maison. Si vous avez faim d’Eastwood en ce moment même, voici le lien pour regarder Cry Macho sur votre navigateur dès maintenant !

Si vous ne voulez pas regarder le film sur votre ordinateur, n’ayez crainte ! Vous pourrez diffuser le film sur les appareils suivants prenant en charge l’application HBO Max :

HBO Max comprend également plusieurs extras pour Cry Macho que vous pouvez regarder après avoir regardé le film, notamment une série de 4 featurettes intitulée “Clint Eastwood: A Cinematic Legacy”, ainsi que trois autres featurettes centrées sur le film lui-même.

Quand Cry Macho quittera-t-il HBO Max ?

Vous pourrez regarder Cry Macho sur HBO Max jusqu’au 17 octobre, date à laquelle le film quitte le service. Warner Bros a également utilisé cette méthode avec tous ses autres films de jour et de date, donnant à chacun une fenêtre de 31 jours pour diffuser (ce qui est plus que suffisant pour les personnes qui sont déjà intéressées à regarder). Cependant, si vous ne pouvez pas regarder le film dans ce laps de temps, n’ayez crainte, car le film finira par revenir au service à une date non précisée. La plupart des films du jour et de la date de HBO Max ont tendance à revenir au service 3 à 4 mois après leur expiration initiale, alors attendez-vous à voir Cry Macho revenir au service entre janvier et février. Donc, si vous recevez un abonnement HBO Max cette saison des fêtes, vous aurez de la chance.

Cry Macho joue-t-il dans les théâtres?

Bien sûr! Pour ceux qui se sentent suffisamment en sécurité pour retourner au cinéma et estiment que tout nouveau film d’Eastwood mérite d’être vu sur grand écran, vous avez de la chance ! Le film a fait ses débuts dans les salles le jour même de sa sortie sur HBO Max: le 17 septembre. Cela étant dit, il y a eu une légère augmentation des cas COVID de la redoutable variante Delta, vous voudrez donc certainement vérifier vos directives de sécurité locales et lire sur les précautions que prend votre théâtre local avant de réserver votre sortie sur grand écran.

Gran Torino est-il en streaming sur HBO MAX ?

Oui! Le drame d’Eastwood en 2008 Gran Torino est disponible en streaming sur HBO Max. Le film, tout comme Cry Macho, met en vedette Eastwood en tant que personne âgée qui forme un lien étroit avec un jeune POC et présente des thèmes généraux similaires sur le vieillissement, la masculinité et la virilité.

Autres films de Clint Eastwood en streaming

Eastwood a une vaste filmographie et ses films peuvent être trouvés en streaming sur presque tous les principaux services. HBO Max possède le plus grand catalogue de films qu’Eastwood a réalisé et/ou joué, y compris les 5 films de Dirty Harry : Dirty Harry, Force Magnum, L’exécutant, Choc brutal, et La piscine des morts (non pas que Deadpool), les meilleurs gagnants d’images Bébé à un million de dollars et non pardonné, aussi bien que Jersey Garçons, Cavalier pâle, Changelin, la rivière mystique, Minuit dans le jardin du bien et du mal, Dans tous les sens mais lâche, Où les aigles osent, et la trilogie emblématique de Dollars réalisée par Sergio Léone qui inclut une poignée de dollars, Pour quelques dollars de plus, et le plus célèbre, Le bon le mauvais et le laid.

Sur Netflix, vous pourrez trouver plusieurs autres films d’Eastwood dont Dans la ligne de feu, Le hors-la-loi Josey Wales, et Cowboys de l’espace. Évadez-vous d’Alcatraz est disponible en streaming sur Amazon Prime Video et Paramount+. Donc, si vous êtes abonné à l’un de ces services de streaming, vous pourrez sûrement obtenir vos fixations Eastwood avant (ou après) de regarder Cry Macho.

De nombreux autres films d’Eastwood sont disponibles à l’achat ou à la location à la demande, y compris ses films les plus récents, notamment Richard Jewell, La Mule, Sully, Tireur d’élite américain et le 15h17 à Paris.

