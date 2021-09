Le nouveau film de concert Disney + de Billie Eilish devrait être vu sur “le plus grand écran” possible, déclare le co-directeur Robert Rodriguez

Le nouveau film de concert de Billie Eilish Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles est sorti aujourd’hui sur Disney +, et le co-réalisateur du film, Robert Rodriguez, espère que les fans “le regarderont sur le plus grand écran possible. S’adressant exclusivement à Pop Culture.com à propos de le nouveau projet, Rodriguez a fait l’éloge du travail de son équipe sur le film. “Je veux dire, c’est vraiment devenu incroyable. C’est époustouflant de le voir”, a-t-il déclaré. “Regardez-le sur le plus grand écran possible.”

Rodriguez a travaillé avec l’animateur primé aux Oscars Patrick Osborne, ainsi qu’avec sa propre fille et Eilish, pour capturer à la fois l’élément musical et les brillants aspects animés du film. Notant à quel point il est devenu crucial que les images du concert soient tournées à l’emblématique Hollywood Bowl, Rodriguez estime que cet élément distingue vraiment A Love Letter to Los Angeles des autres films de concert. “La scène est un tel personnage en soi”, a-t-il partagé. “C’est l’un des principaux acteurs du spectacle, juste la façon dont la lumière joue dessus et eux dans cet espace, les voir dans cet espace avec un orchestre et ensuite quand il n’y a qu’eux. Cela se démarque vraiment des autres concerts cinéma.”

Regardez Billie interpréter son deuxième album d’avant en arrière au @HollywoodBowl dans #HappierThanEver: A Love Letter To Los Angeles, maintenant en streaming sur @DisneyPlus. Réalisé par @Rodriguez & @PatrickTOsborne feat. @FINNEAS, @GustavoDudamel, @LAPhil & @LACCsings. #BillieEilishOnDisneyPlus pic.twitter.com/bWAcqME4zY – billie eilish (@billieeilish) 3 septembre 2021

La musique spéciale est basée sur le dernier album d’Eilish, Happier Than Ever, qui a fait ses débuts encensé par la critique cet été. Rodriguez avait déjà découvert la musique d’Eilish par l’intermédiaire de sa fille et s’est exclamé à quel point le nouveau disque est “incroyable”. “C’est tellement génial et c’est un album tellement fort”, a-t-il déclaré, louant ensuite Happier Than Ever pour la façon dont il “joue séquentiellement” d’un morceau à l’autre.

“Il n’y a pas beaucoup de gens qui pourraient juste jouer un album et en faire un spectacle”, a poursuivi Rodriguez. “Et c’est un spectacle fantastique et très satisfaisant. Et certaines des chansons que vous pensez être vraiment géniales sur l’album, sont encore meilleures en direct avec l’orchestre ou simplement comme nous le faisons, elle le fait, puis nous le tournons. “

En plus d’Eilish, le spécial présente également son frère, le producteur/interprète FINNEAS, ainsi que le Los Angeles Children’s Chorus. Le Los Angeles Philharmonic est également présenté, dirigé par le directeur musical et artistique Gustavo Dudamel, tout comme le guitariste brésilien de renommée mondiale, Romero Lubambo. Il y a aussi des arrangements d’orchestre de David Campbell. Plus heureux que jamais – Une lettre d’amour à Los Angeles est maintenant en streaming sur Disney+.