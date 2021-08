Le nouveau film de Johnny Depp est “enterré”, selon le réalisateur

Les décisions personnelles de Johnny Depp continuent d’affecter sa carrière. Andrew Levitas, le réalisateur du dernier film de Depp, Minamata, a récemment écrit une lettre à MGM et aux bailleurs de fonds du film, la Fondation Eugene Smith et la Fondation Minamata, où il a affirmé que MGM enterrait le film en raison des problèmes juridiques actuels de Depp. Minamata met en évidence l’exposé des années 1950 sur la négligence grave de la Chisso Corporation qui a conduit les habitants d’une ville côtière japonaise à s’empoisonner gravement au mercure à cause de produits chimiques déversés dans les eaux par une usine, qui se sont propagés à la population locale en mangeant du poisson. Depp incarne Eugene Smith, le photojournaliste qui a dénoncé la corruption. Le film met également en vedette Bill Nighy, Minami, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura, Ryo Kase, Tadanobu Asano et Akiko Iwase.

Selon Deadline, le film a été acquis par MGM après sa relance sous le nom d’American International Pictures, et le plan était une sortie en salles/VOD pour le film en février. Cependant, c’était au plus fort de l’affaire de diffamation de Depp avec The Sun, que Depp a perdu, et alors qu’il attaquait encore très publiquement son ex-femme Amber Heard dans la presse. Le film n’est par la suite jamais sorti. Levitas écrit dans la lettre qu’il a été informé par le directeur des acquisitions Sam Wollman, qui a acheté Minamata, qu’il ne serait pas promu et que “MGM avait décidé d'”enterrer le film” (les mots du directeur des acquisitions, M. Sam Wollman).”

Levitas a expliqué que “MGM avait l’intention de mettre en lumière les souffrances des milliers de victimes de l’un des incidents de pollution industrielle les plus odieux que le monde ait jamais vu”, et qu’il était déçu du changement d’avis. “Dans un rappel brutal des actions de la Chisso Corporation à Minamata et de beaucoup trop de tactiques contraires à l’éthique de grandes entreprises, MGM a déclaré qu’elle respecterait son” obligation légale “et rien de plus”, a-t-il écrit. “Ce faisant, MGM prend une décision consciente de blesser encore une fois ces innocents, piétinant sans pitié leur vie, leur héritage, leurs proches décédés et leur bravoure.”

“Nous espérons que vous prendrez un moment pour réfléchir à l’impact des décisions de grandes entreprises comme MGM sur les autres et que vous reconnaissez votre opportunité de faire une différence substantielle dans la vie de ceux qui continuent de souffrir de manière insondable”, a poursuivi Levitas. « Partout dans le monde, les gens sont victimes d’entreprises qui ne les valorisent pas ou ne les considèrent pas comme réelles, et vous avez le pouvoir d’aider simplement en respectant votre engagement moral de soutenir ce film. »

“Nous restons convaincus que MGM atterrira du bon côté de ces problèmes et, en tant que tels, les cinéastes, les victimes, leurs familles, diverses ONG et GO, et plus encore – attendent tous avec impatience l’opportunité de travailler ensemble”, a-t-il conclu.