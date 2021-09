Le nouveau film de Michael Keaton dans le top 10 de Netflix

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le dernier film de Netflix à entrer dans le catalogue du géant du streaming vient de figurer dans le Top 10 des films à la mode le week-end dernier et c’est un ajout approprié à la lumière de l’anniversaire du 11 septembre ce samedi. Marquant ses débuts à la 9e place des charts américains et canadiens, le drame social Worth a obtenu un score de 78% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes et a été félicité pour sa « dramatisation puissante et complexe et enrichissante » de la vie réelle. événements qui ont suivi.

Avec Michael Keaton, Worth raconte l’histoire vraie de Kenneth Feinberg, un avocat nommé par le Congrès pour diriger le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre. Confrontés au dilemme de donner une valeur monétaire aux vies perdues, Feinberg et son chef des opérations, Camille Biros (Amy Ryan), font face à la tâche impossible mais sont déterminés à aider de toutes les manières possibles les familles qui ont subi des pertes incalculables. Stanley Tucci joue également le rôle de Charles Wolf, un défenseur des droits des survivants du 11 septembre qui a fait campagne pour le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre après avoir perdu sa femme au World Trade Center. Aidant à organiser les cris et les inquiétudes de la communauté, Wolf se heurte rapidement à Feinberg, qui est d’abord cynique à l’idée de changer quoi que ce soit par rapport à la formule qu’il a conçue pour partager avec les familles des victimes. Cependant, à la suite d’événements qui lui ouvrent les yeux et élargissent sa perspective sur la perte, Feinberg commence à apprendre les véritables coûts humains de la tragédie et fait de son mieux pour réparer le fonds avant qu’il ne soit trop tard.

Vaut la peine d’être examiné: Je pense avec confiance et certitude que c’était un témoignage vraiment captivant des difficultés financières non divulguées du 11 septembre – avec des performances brillantes d’acteurs extraordinaires Michael Keaton et Stanley Tucci. 🙏 Verdict : 7.8/10 #worthmovie pic.twitter.com/bJHhRBJLys – Owen Birkett (@OwenBirkett2) 5 septembre 2021

Basé sur les mémoires de Feinberg Qu’est-ce que la vie vaut? L’effort sans précédent pour indemniser les victimes du 11 septembre, le film – produit par la société de production de Barack et Michelle Obama Higher Ground – a conquis le cœur des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, beaucoup saluant le dialogue franc du film sur les réalités entourant la vie réelle. événements, tout en louant la performance de Keaton comme digne d’un Oscar. Le film met également en vedette Tate Donovan, Shunori Ramanathan, Talia Balsam, Laura Benanti, Marc Maron, Ato Blankson-Wood, Chris Tardio, Carolyn Mignini et Victor Slezak.

En discutant avec Collider du film réalisé par Sara Colangelo agissant comme un rappel du pouvoir de l’empathie et de la valeur de la connexion humaine, Keaton a révélé ses rôles dans Spotlight, The Founder et Live From Baghdad l’a aidé à se préparer pour le rôle de la vie réelle. “Ce sont trois personnes très différentes les unes des autres, mais vous devez faire les bases, ce qui doit être un peu intrusif mais pour moi de toute façon – soyez respectueux. Vous savez, mais ne vous retenez pas”, a déclaré Keaton. “Vous choisissez les grandes parties de ce qu’ils ont à vous dire et les moins qu’excellents – les parties sombres de ce qu’ils ont à vous dire. Donc, à un moment donné, vous devez être une version de – du moins je l’ai fait – devez être une version d’eux. Sinon, vous essayez de faire une impression. ” Keaton ajoute que même s’il trouve tout “un peu difficile” d’entrer dans l’état d’esprit d’une personne réelle, c’est un défi qu’il se félicite car les circonstances au-delà de la compréhension du fonds d’indemnisation étaient “pour le moins révélatrices”.