Le nouveau film de science-fiction de Tom Hanks a enfin une date de sortie et un premier aperçu

Apple Original Films a annoncé que Finch arrivera en exclusivité AppleTV + le vendredi 5 novembre et a sorti le premier album, que vous pouvez voir ci-dessus. Avec sa nouvelle date de sortie, le film est maintenant configuré avec ce qui est potentiellement une position de programmation très forte dans la course aux récompenses plus tard dans l’année, mais il convient également de noter qu’il sera confronté à une concurrence sérieuse pour attention. Alors que la fonctionnalité Tom Hanks sera diffusée en ligne le premier week-end de l’avant-dernier mois de l’année, c’est également actuellement la date à laquelle Marvel Studios prévoit de déployer Chloe Zhao’s Eternals. Ce n’est pas une situation facile, mais s’il s’agit d’un travail de qualité, il a encore de bonnes chances de trouver un public.