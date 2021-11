Le film de science-fiction original « Finch » avec Tom Hanks a été présenté en première sur Apple TV+ aujourd’hui. Le film tourne autour d’un homme, d’un robot (joué par l’acteur de « Get Out » Caleb Landry Jones) et d’un chien, qui forment une famille improbable au milieu de changements apocalyptiques sur Terre causés par une éruption solaire dévastatrice.



Le nouveau film, qui est susceptible d’être candidat à un prix, est décrit par Apple comme suit :

Dans « Finch », un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante de la quête d’un homme pour s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera soigné après son départ. Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit son propre monde qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot, joué par Jones, pour surveiller Goodyear quand il ne le peut plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde.

Le film est réalisé par Miguel Sapochnik, qui était à l’origine de ce que certains considèrent comme les épisodes les plus ambitieux de la célèbre série télévisée fantastique « Game of Thrones ».

Apple a remporté les droits de « Finch » plus tôt cette année après des offres de plusieurs réseaux de streaming. C’est le deuxième film avec Hanks à faire ses débuts sur ‌‌Apple TV+‌‌, après le film de guerre de l’année dernière « Greyhound ».

Histoires liées

Le film original d’Apple « Finch » avec Tom Hanks sera présenté en première le 5 novembre

Apple a annoncé aujourd’hui que le film original « Finch », mettant en vedette Tom Hanks dans son rôle principal, sera présenté en première sur Apple TV + le vendredi 5 novembre et a partagé une première image du film. Le premier regard sur « Finch », partagé par Apple. Le film, qui devrait être un candidat à la saison des récompenses, tourne autour d’un homme, d’un robot (interprété par l’acteur de « Get Out » Caleb Landry Jones) et d’un chien qui forme …

Tom Hanks jouera dans le film de science-fiction ‘Finch’ en direction d’Apple TV+ plus tard cette année

Apple TV + a remporté une vente aux enchères pour un nouveau film de science-fiction mettant en vedette Tom Hanks qui sera présenté en première sur le service de streaming plus tard cette année, selon Deadline. Le rapport indique que le film sera probablement un candidat à la saison des récompenses. Intitulé « Finch », le film tournerait autour d’un homme, d’un robot et d’un chien qui forment une famille improbable. Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique qui a vécu dans un…

« La tragédie de Macbeth » d’Apple sera présentée en avant-première au London Film Festival

Le prochain film Apple TV+ « The Tragedy of Macbeth » devrait être présenté en avant-première au BFI London Film Festival le dernier jour de l’événement, le dimanche 17 octobre. Apple prévoit également d’offrir des projections en avant-première du film dans les cinémas partenaires du London Film Festival à travers la Grande-Bretagne. Écrit par Joel Coen, « La tragédie de Macbeth » mettra en vedette Denzel Washington et Frances McDormand. Filmé entièrement en noir…

Apple aurait soumissionné pour un film mettant en vedette Jennifer Lawrence en tant qu’agent d’Hollywood

Selon Variety, Apple et Netflix font partie des soumissionnaires pour un film « Oscar bait » mettant en vedette Jennifer Lawrence dans le rôle de la défunte agente de talent hollywoodienne Sue Mengers. Les enchères pour le film auraient dépassé les 80 millions de dollars et pourraient grimper plus haut. Mengers était un « superagent » hollywoodien de premier plan des années 1960 aux années 1980, représentant de grands noms du cinéma comme Barbra Streisand et Burt…

Le film d’espionnage « Argylle » avec Henry Cavill et Dua Lipa arrive sur Apple TV+

Apple a conclu un accord pour les droits de « Argylle », un thriller d’espionnage à venir de Matthew Vaughn, rapporte Deadline. Un package de films est en voie d’achèvement et Apple devrait débourser environ 200 millions de dollars. « Argylle » est basé sur le prochain roman d’espionnage du même nom de l’auteur Ellie Conway. Il suit le plus grand espion du monde dans une aventure de globe-trotter, et le tournage est sur le point de commencer…

Scarlett Johansson et Chris Evans joueront dans le film « Ghosted » d’Apple TV+

Apple TV + a un autre projet de film de grande envergure en préparation, rapporte Deadline. Intitulé « Ghosted », la prochaine aventure d’action romantique mettra en vedette Chris Evans et Scarlett Johansson. Le film sera réalisé par Dexter Fletcher (réalisateur de « Rocketman ») et produit par les studios Skydance, avec un scénario de Paul Wernick et Rhett Reese, les scénaristes des films Deadpool et « Zombieland », et…

Jason Segel jouera dans la série Apple TV+ « Shrinking » des créateurs de « Ted Lasso »

Jason Segel devrait jouer dans la prochaine série Apple TV+ « Shrinking », a annoncé Apple aujourd’hui. Segel écrit et produit l’émission aux côtés du co-créateur de « Ted Lasso » Bill Lawrence et de la star et écrivain de « Ted Lasso » Brett Goldstein, qui incarne Roy Kent dans la série. La série comique de 10 épisodes mettra en vedette Segel dans le rôle d’un thérapeute qui commence à enfreindre les règles et dit à ses clients…

« Raymond and Ray » avec Ewan McGregor et Ethan Hawke arrive sur Apple TV+

Apple a signé un accord pour « Raymond and Ray », un film à venir qui mettra en vedette Ewan McGregor et Ethan Hawke. Le film parle de deux demi-frères qui ont vécu ensemble dans l’ombre de leur père, mais qui ont toujours le sens de l’humour. Après la mort de leur père, ils ont une chance de se réinventer. « Raymond et Ray » suit les demi-frères Raymond (joué par Ewan McGregor) et Ray (joué …

Brendan Fraser rejoint le casting du film Apple TV+ de Martin Scorsese « Killers of the Flower Moon »

Brendan Fraser, connu pour des films comme « The Mummy », « Encino Man » et « No Sudden Move », s’est engagé pour jouer un rôle dans le prochain film de Martin Scorsese « Killers of the Flower Moon », rapporte Deadline. Situé dans l’Oklahoma des années 1920, « Killers of the Flower Moon » dépeint le meurtre en série de membres de la nation Osage, riche en pétrole, dans une série de crimes brutaux connus sous le nom de règne de la terreur. Le film…

Les services Apple TV 4K et Apple TV+ seront lancés en Corée le 4 novembre

Le décodeur Apple TV 4K sera lancé en Corée le 4 novembre, parallèlement à la disponibilité du service de streaming vidéo TV+ de la société, a annoncé Apple lundi. Parallèlement au lancement de l’Apple TV 4K, Apple TV+ sera disponible pour la première fois dans le pays, accessible via l’application Apple TV, Apple TV 4K, Apple TV HD et Apple One. Pour célébrer son service numérique…