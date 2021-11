Apple TV+ ne compte encore que plusieurs dizaines de titres qui composent l’intégralité de sa bibliothèque de streaming propriétaire. Mais maintenant, plusieurs films originaux Apple mettant en vedette Tom Hanks sont disponibles en streaming sur le service, avec le nouveau film de Hanks Finch qui vient d’être ajouté vendredi.

Le précédent titre Apple TV+ dirigé par Hanks est le thriller d’action Greyhound sur la Seconde Guerre mondiale, dans lequel Hanks incarne un officier de marine chargé de protéger un convoi de navires marchands des sous-marins nazis. Il y a une intensité claustrophobe qui imprègne tout le film. C’est parce que le spectateur reste essentiellement aux côtés de Hanks pendant presque la totalité du film, sur le navire qu’il commande. Dans l’ensemble, c’était un ajout solide à la bibliothèque de contenu Apple TV +. Également pour le service de streaming du fabricant d’iPhone, Hanks travaille avec Steven Spielberg sur Masters of the Air. C’est une sorte de suivi de Band of Brothers, une mini-série sur la Seconde Guerre mondiale qui, à mon avis, est l’une des meilleures choses que HBO ait jamais produites.

Finch — maintenant en streaming sur Apple TV+

Pour l’instant, nous avons un nouveau long métrage réconfortant de Hanks sur un homme, un chien et son compagnon robot, traversant un paysage américain dystopique et en ruine.

Arrêtez-vous ici si vous ne voulez pas rencontrer de spoilers.

Il y a une construction très simple au cœur de ce film. Une éruption solaire a conduit à la dévastation mondiale. Hanks joue un ingénieur en robotique nommé Finch, et il meurt d’une maladie sans nom. Mais ne pas savoir ce que c’est n’a pas d’importance. Ce film parle d’un homme qui sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il construit donc un robot pour prendre soin de son chien bien-aimé nommé Goodyear après son départ.

Tous les grands voyages commencent par un seul pas. Diffusez #Finch sur Apple TV+ https://t.co/uTvzFylw8I pic.twitter.com/ESlFRxcR5g – Apple TV (@AppleTV) 6 novembre 2021

Dans Finch, le matériel de presse d’Apple explique : « un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante de la quête d’un homme pour s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera soigné après son départ… Comme le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie.

« Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde. »

Réaction et notes

Chez Rotten Tomatoes, Finch bénéficie actuellement d’un score d’audience de 69% basé sur plus de 250 évaluations d’utilisateurs. Le score des critiques s’élève actuellement à 73%, dérivé de 116 critiques pour le moment. Ils incluent celui de Mashable, qui fait l’éloge du film pour ses plaisirs simples.

« En apparence », note le critique, « Finch est une aventure de science-fiction séduisante et excentrique sur un homme, son chien et son fils, partant à la recherche d’un avenir meilleur. »

Le comédien et ancien membre de la distribution SNL Leslie Jones a dit que le film l’avait fait sangloter. « @tomhanks, vous êtes l’un des meilleurs acteurs de cette planète !! » a-t-elle tweeté.

Une scène du nouveau drame Apple TV+ de Tom Hanks, « Finch ». Source de l’image : Pomme