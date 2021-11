Le nouveau film de Tom Hanks ‘Finch’ est la première du film le plus populaire d’Apple à ce jour

Sans surprise, Apple TV + a déclaré à Deadline les débuts du week-end dernier du film de Tom Hanks « Finch ». Comme d’habitude, il ne publie pas de chiffres définitifs, mais la société a déclaré que Finch avait organisé le plus grand week-end d’ouverture pour Apple TV. L’avant-première d’Apple Original Films la plus populaire était le film de guerre sous-marin « Greyhound » de Tom Hanks, sorti l’année dernière.

Apple aurait également enregistré de fortes audiences pour sa récente liste de télévision, notamment Foundation, Invasion, The Morning Show saison deux et bien sûr Ted Lasso saison deux.

De toute évidence, tout cela tombe un peu à plat sans chiffres concrets pour le sauvegarder. On pense qu’Apple TV+ compte entre 20 et 40 millions d’abonnés dans le monde, mais aucun de ses contenus n’a vraiment fait irruption dans la culture, à l’exception de la comédie primée aux Emmy et très populaire Ted Lasso.

Cependant, il fallait s’attendre à un démarrage lent pour un service « tout original » sans catalogue antérieur. Apple approche actuellement les 100 titres originaux et devrait en lancer au moins cinquante autres d’ici 2022.

L’une des principales séries télévisées en production pour Apple TV + est également une collaboration avec Tom Hanks, alors qu’Apple prépare un suivi de Band of Brothers et The Pacific, avec la série limitée à gros budget « Masters of the Air ». Hanks et Spielberg sont les producteurs exécutifs. L’émission devrait terminer le tournage plus tard ce mois-ci et sortira probablement fin 2022.

Le pipeline Apple Original Films s’accélère également avec des dizaines de projets en production active. L’année prochaine, Apple lancera des films originaux phares, notamment The Tragedy of Macbeth de Joel Coen, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Emancipation avec Will Smith, le thriller d’espionnage Argyle avec un casting de stars, entre autres.

