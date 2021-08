Le nouveau film de Will Smith est le dernier à faire face à un arrêt après avoir déménagé de la Géorgie à la Louisiane

in

Mis à part les problèmes de COVID-19, le tournage d’Emancipation en Louisiane a sans doute fonctionné pour le mieux puisque c’est là que l’histoire se déroule. Will Smith joue dans Emancipation en tant qu’esclave nommé Peter, qui fuit la plantation de Louisiane où il servait après avoir été presque battu à mort. Peter s’aventure à travers les marécages dangereux de la Louisiane et évite les chasseurs alors qu’il se dirige vers le nord et rejoint finalement l’armée de l’Union. Le film est basé sur une histoire vraie, avec la photographie du dos balafré de Peter, qui a été prise en 1863, s’appelant “Le dos flagellé”. Parallèlement à ses fonctions d’interprète, Smith est producteur exécutif d’Emancipation.