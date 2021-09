Le nouveau film de Willy Wonka recrute Keegan Michael Key

in

Keegan-Michael Key a un nouveau concert. Le gagnant d’un Emmy fait désormais partie de la distribution du prochain film, Wonka. Le film raconte l’histoire du célèbre personnage Willy Wonka de l’auteur Roald Dahl. En ce qui concerne le rôle que Key jouera dans le nouveau film, les détails sont gardés secrets.

Selon Deadline, Wonka se concentrera sur une version plus jeune du personnage “et ses aventures avant d’ouvrir la chocolaterie la plus célèbre du monde”. Key est aux côtés de Timothée Chalamet, qui chante et danse dans le rôle titre de Wonka. Le média a également été le premier à rapporter la nouvelle du rôle de Chalamet.

Wonka est le personnage qui possède une glorieuse chocolaterie. Le personnage a été présenté dans le livre de Dahl de 1964 et son suivi, Charlie et le grand ascenseur de verre. Wonka est également le gardien des Oompa-Loompas, que Wonka a sauvés des ennemis du Loompaland. Les personnages bleus font les bonbons de Wonka. Le personnage a été présenté dans l’adaptation cinématographique du livre de 1971 et interprété par Gene Wilder.

Paul King est le réalisateur. Le scénario a été écrit par Simon Farnaby. Écrivains antérieurs, dont Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson et Steven Levenson. David Heyman produit le film via sa société de production Heyday Films. Luke Kelly et Alexandra Derbyshire produisent également. Michael Siegel est le producteur exécutif.

Key a remporté des Emmy Awards pour Key and Peele de Comedy Central et a été très demandé ces derniers temps. Il a récemment joué dans la série musicale comique d’AppleTV+ Schmigadoon ! Il a également un rôle dans le prochain film Hotel Transylvania : Transformania, qui sera disponible en streaming sur Amazon Prime de Sony Pictures. Key a également joué dans le film Netflix de Ryan Murphy The Prom l’année dernière ainsi que dans Jingle Jangle: A Christmas Journey de Netflix. D’autres rôles incluent une petite fonctionnalité dans le troisième volet de Pitch Perfect. Il est remplacé par UTA et Brecheen Feldman Breimer.