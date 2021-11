Le nouveau film d’horreur de Netflix a été écrit par un bot et vous devez le regarder

Début octobre, Netflix a sorti un nouveau film d’horreur que les fans du genre voudront découvrir. Le botteur ? Il a été entièrement écrit par un bot.

Le fait que des bots écrivent des choses n’est pas une idée nouvelle, et nous avons déjà vu des personnes comme Keaton Patti publier des livres à part entière de trucs stupides écrits par des bots après qu’ils aient été forcés de lire et de regarder des milliers d’heures de contenu. Maintenant, cependant, Patti s’est associé à Netflix pour sortir un mini-film d’horreur intitulé Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive.

Le film d’horreur Netflix réalisé par des robots est aussi mauvais qu’on pourrait le penser

Le titre du film semble à peu près aussi idiot que le contenu réel qu’il contient. Au total, cela dure environ quatre minutes et demie, et il y a beaucoup à digérer dans ce laps de temps. Netflix et Patti disent qu’ils ont fait regarder le bot plus de 400 000 heures de films d’horreur, et certains des films qu’il a regardés sont assez évidents tout au long de la vidéo.

Comme indiqué, ce n’est pas la première fois qu’un bot est obligé d’écrire quelque chose. En 2020, Patti a publié un livre intitulé I Forced a Bot to Write this Book: AI Meets BS Patti a initialement publié le livre en novembre 2020, et il est toujours disponible sur de nombreuses vitrines, y compris Amazon.

Tout comme le livre, Patti et Netflix ont laissé le bot digérer un contenu similaire à ce qu’ils voulaient qu’il écrive, puis l’ont publié sur un document vierge pour voir ce qu’il donnerait. Le résultat est assez terrible, quoique parfois hilarant.

Le film lui-même ressemble à un mélange de nombreux films d’horreur, dont Saw, Jennifer’s Body et à peu près tous les tropes d’horreur auxquels vous pouvez penser, y compris le détective qui souffre d’un problème d’alcool. Si vous cherchez un bon rire après Halloween, nous vous recommandons vivement de le vérifier. C’est une baleine d’un temps.

Autres films et émissions d’horreur que vous pouvez regarder dès maintenant

Une scène est montrée de la trilogie d’horreur Netflix « Fear Street ». Source de l’image : Netflix

Si vous êtes plus intéressé par le contenu d’horreur un peu plus sérieux, Netflix propose également une tonne d’autres options.

Si vous voulez des films d’horreur, cela vaut vraiment la peine de jeter un coup d’œil à The Conjuring et The Conjuring 2. Cette série très appréciée est basée sur des histoires entourant deux des enquêteurs paranormaux les plus connus de tous les temps, Ed et Lorraine Warren. Il y a aussi un troisième film récemment sorti, bien qu’il ne soit pas encore disponible sur Netflix. Si vous voulez plus de trucs fabriqués par Netflix, vous pouvez toujours consulter la trilogie Fear Street, que Netflix a abandonnée cette année.

Ceux qui recherchent des émissions devraient consulter Midnight Mass. Bien qu’il n’ait pas le même attrait obsédant que le travail précédent de Michael Flannigan sur The Haunting of Hill House ou The Haunting of Bly Manor, c’est une entrée d’horreur solide qui vient de frapper Netflix pas si longtemps depuis. Bien sûr, il existe également de nombreuses autres émissions et films d’horreur disponibles sur le service d’abonnement vidéo.