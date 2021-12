Le nouveau film d’horreur de Netflix est au-delà de tout foiré

Netflix vient de lancer un tout nouveau film d’horreur, et c’est tellement au-delà du bordel que de nombreux téléspectateurs peuvent même ne pas être en mesure de le supporter. Le film s’intitule Two et parle de « deux étrangers [who] se réveillent pour découvrir que leurs abdomens ont été cousus ensemble », selon un synopsis officiel de Netflix. Le couple « est encore plus choqué quand ils apprennent qui se cache derrière leur horrible épreuve. » . a été le premier à rendre compte du nouveau film d’horreur espagnol bizarre, et a noté que il reçoit déjà des critiques très franches sur Rotten Tomatoes.

« Icky de cette manière Human Centipede, aussi atroce que n’importe quel thriller porno de torture, et sacrément ridicule au moment où tout est dit et fait », a écrit le critique de cinéma de Movie Nation Roger Moore. « [Two] est plein de confusion, de terreur et d’adrénaline. Je souhaite seulement que les enjeux aient pu être augmentés d’une manière ou d’une autre pour éviter un acte final plat « , a ajouté Lex Briscuso, écrivain de Paste Magazine. Enfin, Nick Schager de The Daily Beast a donné à Two une critique plus positive, écrivant: « Un peu concentré, frénétique cinéma d’exploitation, [director Mar] Le film de Targarona tient ses promesses avec suffisamment d’habileté et d’esprit pour fournir une ruée temporaire, même s’il est trop insignifiant pour vraiment laisser une cicatrice. »

Netflix a eu beaucoup de chance avec des projets d’horreur produits à l’étranger ces derniers temps, et a même décroché un score parfait pour Rotten Tomatoes avec sa dernière série d’horreur, Hellbound. L’émission a une note de 100% sur le site d’agrégation de critiques, indiquant que les critiques y ont massivement répondu positivement, comme l’a rapporté ComicBook.com. Il rejoint des émissions comme Bates Motel, Breaking Bad et Penny Dreadful, qui ont toutes des saisons certifiées fraîches avec des scores parfaits de 100 %. « Convoqué par l’imagination diabolique du scénariste-réalisateur Yeon Sang-ho, Hellbound tire parti de son concept terrifiant pour explorer de manière réfléchie la faillibilité humaine, lit-on dans le RT Critics Consensus.

Hellbound, comme la série à succès Netflix Squid Game, est une série produite en Corée du Sud. Selon un synopsis de Hellbound, la série se déroule dans un univers alternatif, « dans lequel des créatures surnaturelles de l’enfer se matérialisent soudainement pour entraîner les humains en enfer. Liée à une approche métaphysique, elle expose la dualité de ne pas permettre à votre lumière de sortir et seulement ralentir votre obscurité pour s’exposer. » Les premiers épisodes suivent « Jin Kyeong-hoon (Yang Ik-june), un détective enquêtant sur les événements, et Jeong Jin-soo (Yoo Ah-in), le président de la Nouvelle Vérité ». Les derniers épisodes « ont lieu 5 ans plus tard » et se concentrent sur Bae Young-jae (Park Jeong-min), « un PD qui doit lutter contre le fait que son nouveau-né est destiné à l’enfer ».