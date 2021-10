Le nouveau film d’horreur de Netflix passe au premier rang

La gamme de streaming Netflix et Chills tire peut-être à sa fin, mais l’un des derniers ajouts de Netflix à la liste annuelle des titres effrayants fait suffisamment peur pour décrocher une place dans les charts de streaming. Night Teeth, le dernier ajout au catalogue de films originaux du streamer, a fait son entrée dans la bibliothèque le mercredi 20 octobre, décrochant immédiatement une place dans le Top 10 aux États-Unis et dans le monde.

Réalisé par Adam Randall, le film met en vedette Jorge Lendeborg Jr. dans le rôle de Benny, un étudiant travaillant au noir comme chauffeur. Il se retrouve dans un combat pour sa survie après avoir emmené deux femmes mystérieuses pour une nuit de fête à Los Angeles, seulement pour découvrir que ses passagers assoiffés de sang ont leur propre plan pour lui. Aux côtés de Lendeborg, Night Teeth met en vedette Debby Ryan, Megan Fox, Lucy Fry, Alfie Allen, Raúl Castillo et Alexander Ludwig.

À seulement deux jours de sa première sur Netflix, Night Teeth a déjà dépassé les listes de diffusion en continu de la plate-forme, qui présentent les titres les plus populaires sur Netflix. À partir de cette publication, le film se classe n ° 1 parmi tous les films sur la plate-forme américaine et n ° 4 parmi les films et les séries, derrière des titres populaires comme Maid, Squid Game et You. Comme si le succès américain du film ne suffisait pas, Night Teeth s’est également assuré une place parmi les films les plus populaires de la plateforme à travers le monde. Le film se classe actuellement parmi les 3 meilleurs films dans des pays comme le Brésil, le Canada et le Royaume-Uni, des classements qui ont contribué à propulser Night Teeth à la première place de la liste mondiale de streaming de films Netflix, selon les données de FlixPatrol.

Le film a suscité un discours assez fort sur les réseaux sociaux, où une personne a écrit que bien qu’elle « n’ait pas vu un bon film de vampire moderne depuis si longtemps », Night Teeth « a eu l’ambiance juste ». Un autre téléspectateur a surnommé le film « le film de vampire le plus effrayant que j’ai jamais vu » et a déclaré qu’il « le recommanderait 10/10 si vous aimez les vampires, les jolies lumières et la romance occasionnelle ».

Parmi les critiques, cependant, Night Teeth a rencontré un public beaucoup plus mitigé. Alors que le film a reçu un score d’audience de 62% sur Rotten Tomatoes, il n’a obtenu qu’un taux d’approbation de 36% des critiques via la note du tomatemètre du site. Vous pouvez voir par vous-même si le film est un succès ou un échec en diffusant Night Teeth maintenant sur Netflix.