Le nouveau film d’horreur déchirant de Netflix fait sauter les téléspectateurs de leur siège • .

À peine dix secondes après le début de la bande-annonce de A Classic Horror Story – l’un des nombreux films d’horreur nouveaux et originaux sur Netflix à faire ses débuts ces dernières semaines – il y a déjà tellement de choses qui semblent familières. Familier des fans du genre, c’est-à-dire. Là encore, sur la base de la description officielle de Netflix pour ce nouvel ajout terrifiant au streamer, c’est un peu le but. C’est le tour qu’il veut vous tirer, avant… eh bien, quoi d’autre ? Avant d’essayer de vous effrayer à moitié. « Un camping-car. Un accident de voiture. Une maison abandonnée. De la musique pour enfants en arrière-plan », taquine Netflix. « Vous pensez l’avoir déjà vu ? Regarde encore.”

Nouveaux films d’horreur sur Netflix – Une histoire d’horreur classique

Dès les premiers instants de la bande-annonce, nous voyons une scène baignée d’une nuance de rouge extrêmement menaçante. Un gros plan au ralenti d’un cerf, monté sur un mur. Une musique incongrue et joyeuse joue en arrière-plan. Une lourde porte s’ouvre et une silhouette qui marche lentement traîne ce qui ressemble à un lourd marteau à travers les rafales.

Maintenant, il y a un gros plan d’une femme bâillonnée et pleurnicharde, allongée sur le sol. Regard dans la direction de ce nouvel arrivant.

Prenez Leatherface croisé avec les vibrations d’horreur folk de MIDSOMMAR et la conscience de soi de EVIL DEAD et vous obtenez UNE HISTOIRE D’HORREUR CLASSIQUE. Maintenant sur Netflix😈 pic.twitter.com/dT8FYKlO6n – NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 juillet 2021

«Cinq covoitureurs voyagent dans un camping-car pour atteindre une destination commune», lit-on dans une traduction anglaise de cette fonctionnalité en italien, tirée des documents de presse de Netflix. « La nuit tombe, et pour éviter une carcasse d’animal, ils s’écrasent contre un arbre. Lorsqu’ils reviennent à la raison, ils se retrouvent au milieu de nulle part. La route sur laquelle ils circulaient a disparu ; maintenant il n’y a qu’une forêt dense et impénétrable et une maison en bois au milieu d’une clairière.

Comme si tout cela ne suffisait pas, les nouveaux arrivants découvrent que c’est le foyer «d’un culte inavouable».

D’autres titres effrayants

Cela semble intrigant ? Eh bien, la meilleure partie pour les fans du genre est qu’il y a beaucoup plus de choix sur le streamer une fois que vous avez essayé celui-ci. Une histoire d’horreur classique, comme nous l’avons noté ci-dessus, fait également partie d’une récolte croissante de films d’horreur à la mode sur Netflix en ce moment. D’autres incluent la trilogie Fear Street, basée sur une série de livres de RL Stine. Ainsi que le septième jour dirigé par Guy Pearce. Il raconte l’histoire d’un prêtre inexpérimenté qui « fait équipe avec un exorciste endurci pour arrêter la possession démoniaque d’un jeune garçon. Mais les ténèbres sont là où ils s’y attendent le moins.

En ce qui concerne les films de Fear Street, le troisième et dernier volet de la trilogie vient d’être ajouté au streamer il y a quelques jours. Ce titre – Fear Street Part Three : 1666 – conclut le récit centré sur la ville de Shadyside. Dans ce document, les origines de la malédiction de Sarah Fier sur la ville sont enfin révélées.

«En 1994», selon l’aperçu du film de Netflix, «un groupe d’adolescents découvre que les événements terrifiants qui hantent leur ville depuis des générations peuvent tous être liés – et ils peuvent être les prochaines cibles. Basé sur la série d’horreur la plus vendue de RL Stine, Fear Street suit la sinistre histoire de Shadyside à travers un cauchemar de 300 ans.

