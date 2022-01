Le nouveau film dramatique en tête des charts de Netflix a une cote de tomates pourries presque parfaite

Netflix continue de connaître le succès avec sa programmation originale. Le dernier film dramatique du streamer, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, reçoit de nombreux éloges de la part des critiques, recevant même un score presque parfait de Rotten Tomatoes. Le film n’est que le dernier titre Netflix à avoir reçu un score élevé sur le site d’évaluation et l’un des derniers films Netflix de 2021 à atteindre cette hauteur.

Écrit et réalisé par Gyllenhaal dans son premier long métrage de réalisateur, et basé sur le roman du même nom d’Elena Ferrante, The Lost Daughter suit Leda, dont les vacances tranquilles au bord de la mer prennent une tournure troublante lorsqu’elle devient consumée par une jeune mère et sa fille alors qu’elle les regarde sur la plage. La mère et la fille réveillent des souvenirs de son passé, et « elle est forcée de faire face aux choix non conventionnels qu’elle a faits en tant que jeune mère et à leurs conséquences ». Le film met en vedette Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Paul Mescal, Dagmara Domińczyk, Jack Farthing, Oliver Jackson-Cohen, avec Peter Sarsgaard et Ed Harris.

Le film, qui a déjà remporté de nombreux prix, est devenu un favori des critiques. Sur Rotten Tomatoes, les critiques ont attribué au film une note fraîche de 95%, un nombre agrégé à partir de 169 critiques. Le consensus de la critique se lit comme suit : « des débuts étonnamment assurés pour la scénariste-réalisatrice Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter réunit une brillante distribution au service d’une histoire audacieusement ambitieuse ». Robert Daniels a écrit pour JeuxServer que The Lost Daughter est « une interrogation bien conçue et lucide de parents peu sympathiques » qui « fluctue en fonction de la force de cette réalité, ainsi que de quelques immenses interprètes de son ensemble vétéran. «

Les nouvelles ne sont pas toutes bonnes, cependant, car si The Lost Daughter a clairement conquis les critiques, on ne peut pas en dire autant du public. Le score d’audience du film Rotten Tomatoes se situe actuellement à un abyssal de 44%, un chiffre très éloigné de ses 95% d’approbation du tomatemètre. Un téléspectateur a écrit qu’il était « en fait contrarié que j’aie perdu mon temps à regarder ce film » alors qu’un autre, dans une critique cinglante, a surnommé le film « lourd, prétentieux, sans intrigue et totalement inutile », ajoutant que The Lost Daughter « a certainement ruiné 2 heures et 39 minutes de ma vie. »

Indépendamment de son faible score d’audience, suffisamment de personnes ont appuyé sur The Lost Daughter pour aider à consolider sa place dans les charts de streaming. Le film se classe actuellement au 6e rang des films les plus populaires sur la plate-forme américaine Netflix, les données de Flixpatrol révélant que le film se classait au deuxième rang des films les plus populaires sur Netflix au monde au mercredi 5 janvier. Vous pouvez peser sur le débat en diffusant The Lost Daughter maintenant sur Netflix.