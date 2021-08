Le nouveau film explosif de Jason Momoa sur Netflix vient d’atteindre le numéro 1 • .

La liste d’automne qui vient de sortir de 43 films à venir sur Netflix au cours des derniers mois de 2021 clôturera une année plus chargée que jamais pour le streamer sur le front du cinéma. Avec Netflix ayant facilement tenu sa promesse de sortir au moins un nouveau film par semaine, chaque semaine, cette année. Et certains de ses plus grands à ce jour sont encore à venir, y compris des sorties aussi médiatisées que Don’t Look Up (avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence), ainsi que Red Notice (avec Gal Gadot, Dwayne “The Rock” Johnson et Ryan Reynolds). Avec ce dernier, en fait, devrait être le plus grand film que Netflix ait jamais réalisé. En ce qui concerne les grands titres qui viennent de sortir, ceux-ci incluent la nouvelle Sweet Girl dirigée par Jason Momoa – qui a grimpé à la première place du Top 10 des streamers.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 3,19 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 16,97 $ Prix : 12,75 $ (3,19 $ / compte) Vous économisez : 4,22 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sweet Girl – maintenant en streaming sur Netflix

Dans le film, Momoa incarne un mari dévasté qui jure de venger la mort de sa femme. Tout en protégeant également sa fille (Isabela Merced) dans le processus. Ce qui met tout en mouvement, c’est la société pharmaceutique fictive du film qui tire du marché une thérapeutique potentiellement vitale. Ils le font juste avant que la femme de Momoa dans le film ne meure d’un cancer. “Mais lorsque sa recherche de la vérité mène à une rencontre mortelle qui met Ray et sa fille Rachel en danger”, explique le synopsis de Netflix, “la mission de Ray se transforme en une quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.”

NOUS SOMMES EN DIRECT PARTOUT ️ #Sweetgirl est sorti sur @netflix Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible pic.twitter.com/c5kQTdOphc – isabela merced (@isabelamerced) 20 août 2021

Le réalisateur Brian Andrew Mendoza est un partenaire de production de Momoa depuis plus d’une décennie maintenant. Après avoir terminé la dernière saison de Frontier pour Netflix, ils ont obtenu le script Sweet Girl et en sont immédiatement tombés amoureux.

Malheureusement, ce même sentiment ne semble pas s’être traduit par les critiques et les téléspectateurs qui ont regardé le film jusqu’à présent.

Réaction

Au moment d’écrire ces lignes, Sweet Girl a une note de 18% de critiques sur Rotten Tomatoes, sur la base de 40 avis. Les avis des téléspectateurs sont un peu meilleurs, mais toujours pas géniaux. Le film a un score d’audience de 44% sur Rotten Tomatoes, basé sur plus de 250 notes.

De The Hollywood Reporter : « Les vraies stars du film sont les coordinateurs de cascades et de combats qui rendent ces affrontements de manière viscérale, principalement réaliste, bien qu’ils finissent par perdre de l’impact à cause de leur pure répétitivité. »

Selon Netflix, les inspirations de Mendoza pour l’esthétique de Sweet Girl incluent des films comme No Country for Old Men. Le travail de photographes comme Saul Leiter a également influencé certains de ses choix de réalisateur. Mendoza a même gardé divers livres de photographies dans son bureau et son sac à dos pendant le tournage. Et puisque Leiter est surtout connu pour intégrer des réflexions dans son travail ? Mendoza fait souvent ressembler Rachel à un reflet visuel de son père.

Sweet Girl a fait ses débuts sur Netflix le week-end dernier et est disponible pour tous les abonnés en streaming maintenant.