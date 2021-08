Le nouveau film familial musical de Netflix domine totalement les charts

Lin-Manuel Miranda a un autre coup sur les mains. Après avoir écrit et joué dans les succès de Broadway In the Heights et Hamilton, la dernière entreprise musicale de Miranda, Vivo, domine les charts de streaming sur Netflix. La comédie musicale animée, pour laquelle Miranda a écrit les chansons et joue également le rôle de la voix du personnage principal, a fait ses débuts sur Netflix le vendredi 6 août, chantant immédiatement son chemin vers le sommet des charts.

Le film, un ajout de Netflix Family, se déroule à La Havane, à Cuba et suit Vivo, un kinkajou mélomane qui passe ses journées à jouer de la musique sur la place avec son propriétaire, Andrés Hernández. Après qu’Andrés ait reçu une lettre de son amour perdu de longue date et ancien collaborateur lui disant qu’elle s’apprête à donner un concert d’adieu à Miami, et après la tragédie, Vivo se lance dans le voyage d’une vie pour accomplir son destin et livrer une chanson d’amour pour un vieil ami. Produit par Sony Pictures Animation, le film présente des chansons écrites par Miranda, qui interprète également Vivo. La distribution de voix comprend également Ynairaly Simo, Zoe Saldana, Juan de Marcos González, Michael Rooker, Brian Tyree Henry, Nicole Byer et Gloria Estefan.

Lors de sa première le 6 août, Vivo a immédiatement atteint le sommet du classement général et du classement des films, où il se trouve toujours. À partir de cette publication, et à peine cinq jours après le début de la vie du film sur le streamer, Vivo se classe n ° 2 parmi les films et les séries télévisées, derrière Outer Banks, la série originale à succès de Netflix qui a débuté sa deuxième saison le 6 août. Il a d’abord fait ses débuts à la première place, mais n’a subi qu’une légère baisse du classement. Pendant ce temps, parmi tous les films sur la plate-forme, Vivo occupe toujours la première place, battant Major Payne, Aftermath, The Vault et The Losers, qui complètent le Top 5 des films.

Bien qu’il soit encore au début de sa diffusion sur Netflix, le film s’est avéré être un succès sur bien plus que les seuls classements en streaming de Netflix. Les téléspectateurs ont donné à Vivo une note fraîche de 75 % sur Rotten Tomatoes, les critiques applaudissant de la même manière le film, qui a un score Tomatometer de 89 %, qui est le pourcentage de critiques qui ont donné une critique positive au titre. Dans leur critique pour The Hollywood Reporter, Frank Scheck a écrit : “Oubliez Alexander Hamilton. Comme le montre clairement la nouvelle comédie musicale animée Vivo, Lin-Manuel Miranda est né pour jouer un kinkajou.” Jade Budowski a écrit pour Decider, “avec ses visuels éblouissants, ses airs accrocheurs et son histoire sincère, Vivo est l’idéal platonique d’un film agréable pour toute la famille”.

Vivo est désormais disponible en streaming sur Netflix. Le film a été réalisé par Kirk DeMico et basé sur une idée originale de Peter Barsocchini. Restez à l’écoute de PopCulture pour toutes les dernières mises à jour liées au streaming !