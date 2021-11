Le nouveau film ‘Garfield’ arrive bientôt avec Chris Pratt jouant le chat emblématique

Il pourrait être difficile pour les enfants de faire la différence entre Mario et Garfield à l’avenir. C’est parce que Chris Pratt a été choisi comme le chat tigré paresseux et amoureux des lasagnes dans un nouveau film d’animation, quelques semaines seulement après avoir été choisi pour jouer dans un film d’animation Super Mario Bros. Le nouveau film de Garfield sera produit par Alcon Entertainment et publié par Sony Pictures, rapporte The Hollywood Reporter.

Garfield sera réalisé par une équipe d’anciens de Disney, dont l’écrivain David Reynolds (Le Monde de Nemo) et le réalisateur Mark Dindnal (Chicken Little). Dindal et Reynolds ont également travaillé ensemble sur The Emperor’s New Groove. Dindal a également été animateur sur Wonder Park et scénariste sur le film sans titre Funko. Reynolds a été nominé pour l’Oscar du meilleur scénario original pour son travail sur Finding Nemo.

Jim Davis a créé Garfield en 1978 et le personnage est devenu l’un des personnages de bandes dessinées les plus connus et les plus diffusés au monde. Les autres personnages de la bande de Garfield incluent le propriétaire du chat, Jon Arbuckle, et le chien de Jon, Odie. Bill Murray a exprimé le chat dans les films Garfield (2004) et Garfield: A Tail of Two Kitties (2006), tous deux produits par la 20th Century Fox et disponibles sur Disney+. Ces films étaient à la fois des hybrides animation/action réelle.

Alcon a récupéré les droits cinématographiques de Garfield auprès de Davis, qui est producteur exécutif du film. John Cohen et Steven P. Wegner produisent avec Andrew Kosove et Broderick Johnson d’Alcon. Bridget McMeel d’Amuse et Craig Sost sont également producteurs exécutifs. DNEG Animation, qui a fait Ron’s Gone Wrong, est le studio d’animation de Garfield.

Pratt est devenu un acteur populaire pour les productions animées à s’enrôler pour apporter une certaine puissance de star. Il a exprimé Emmet dans The Lego Movie et sa suite, ainsi que Barley Lightfoot dans Pixar’s Onward. Il devrait exprimer Mario dans le prochain film Super Mario Bros. d’Illimunation, avec Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach. Universal sortira le film Mario le 21 décembre 2022. Pratt joue également devant la caméra dans Thor: Love and Thunder, qui s’ouvre le 8 juillet 2022; et Jurassic World: Dominion, qui sortira en salles le 10 juin 2022. Il incarnera à nouveau Peter Quill/Star-Lord dans Guardians of the Galaxy, Vol. 3, qui s’ouvre le 5 mai 2023. Pratt a certainement parcouru un long chemin depuis s’être assis sur le canapé de Rashia Jones après être tombé dans une fosse.