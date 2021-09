Le nouveau film Haunted Mansion de Disney vient d’ajouter un acteur mandalorien

Disney voit clairement le potentiel de succès à nouveau dans la réalisation de films basés sur les attractions de parcs à thème, car suite aux bonnes performances de Jungle Cruise et au feu vert pour une suite, les choses évoluent maintenant assez rapidement pour le redémarrage du studio de Haunted Mansion. Pas plus tard qu’hier, il a été annoncé qu’Owen Wilson avait rejoint le casting, et maintenant un autre grand nom a été ajouté comme Rosario Dawson de The Mandalorian est apparemment également à bord du projet.