Le nouveau film n ° 1 sur Netflix a une tournure brutale

Jane Campion, la réalisatrice du sublime nouveau film original de Netflix, Le pouvoir du chien, est l’une des cinéastes les plus admirées et les plus acclamées par la critique de l’ère moderne.

L’une des sept femmes nominées pour l’Oscar du meilleur réalisateur, elle a également été la première femme réalisatrice à remporter la très convoitée Palme d’or du meilleur film au Festival de Cannes 1993 (pour Le piano). La lecture du roman de 1967 The Power of the Dog de Thomas Savage – se déroulant dans un ranch du Montana des années 1920 – l’a convaincue qu’une adaptation de cette histoire devait être produite pour le grand écran. En effet, elle a dit que l’histoire la « hantait » pendant des années. « Ce n’est pas seulement une histoire de cow-boy de 1925 sur la vie dans un ranch », dit-elle dans le matériel de presse Netflix pour le film. « C’est une expérience vécue. Et je pense qu’à cause de cela, j’ai ressenti une réelle confiance dans l’histoire. J’ai adoré à quel point il explore la masculinité et le fait qu’il s’agit aussi d’un amour caché.

Dans le film, Benedict Cumberbatch joue un éleveur constamment maussade et en colère mais charismatique nommé Phil Burbank. Les ouvriers du ranch autour de lui sont à la fois impressionnés et terrifiés par lui. Un jour, le frère de Burbank, George (joué par Jesse Plemons) ramène à la maison une nouvelle épouse, qui a déjà un jeune fils. Phil Burbank tourmente le garçon d’apparence fragile, sans pitié. Au fil du temps, cependant, cela… change.

« Au fur et à mesure qu’il me tourmentait pour me prendre sous son aile dans un sens, vous pouviez sentir quelque chose grandir », a déclaré Kodi Smit-McPhee, qui joue ce jeune homme (Peter), dans une interview avec Netflix Queue – le streamer est dans -publication maison. «Pour moi, dans ces moments-là, vous ne savez pas s’il faut fuir ou rester là-bas – s’il fait chaud ou s’il fait froid, ou effrayant ou agréable. Il y a un énorme nuage de mystère qui vous suit à travers ce film. C’est une combustion lente, mais d’une manière ou d’une autre, en même temps, Jane a atteint (un sentiment de) catastrophe imminente. «

Le titre du film, d’ailleurs, vient de la Bible. Plus précisément, du Psaume 22 :20 : « Délivre mon âme de l’épée ; ma chérie du pouvoir du chien.

Réaction, et cette fin

« The Power of the Dog » de la réalisatrice Jane Campion est maintenant en streaming sur Netflix. Source de l’image : Netflix

Inutile de dire que c’est actuellement le film n°1 aux États-Unis sur Netflix en ce moment. The Power of the Dog bénéficie également actuellement d’un score de critique presque parfait sur Rotten Tomatoes (95%). C’est basé sur 221 critiques au moment de la rédaction de cet article. Comme celui d’un critique de USA Today, qui s’extasie sur le fait que le film explore l’ego masculin et se dirige vers une conclusion intéressante qui est beaucoup plus subtile que vous ne le pensez.

Je ne vais pas gâcher cette fin ici. Mais non seulement vous ne le verrez peut-être pas venir. Son pouvoir réside dans la nuance – dans le genre de détail qui clignote et vous pourriez le manquer qui révèle une fin terrible pour l’un des personnages principaux du film.

Atmosphérique, brutal et beau, le film vous coupe le souffle à la fois par son incroyable cinématographie et sa tension à peine tolérable. Il insiste pour rester avec vous longtemps après que les crédits se soient écoulés.