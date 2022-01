Le nouveau film Netflix bat officiellement le record de visionnage hebdomadaire du Streamer

Don’t Look Up ne parvient peut-être pas à convaincre les critiques, mais cela n’a pas empêché le film étoilé de dépasser le record de visionnage hebdomadaire de Netflix. Le nouveau film, qui a fait sa première sur le streamer le vendredi 24 décembre et présente les talents de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, entre autres, est devenu un record après avoir attiré le plus d’heures de visionnage pour un film en une seule semaine dans l’histoire de Netflix .

Alors que Netflix s’abstient de publier des données au jour le jour, le streamer a confirmé à Deadline que le film réalisé par Adam McKay a officiellement battu le record de visionnage hebdomadaire de Netflix. Le film, qui se concentre sur deux astronomes de niveau relativement bas qui sont les premiers à découvrir qu’une comète est sur une trajectoire de collision avec la Terre, a atteint 152,29 millions d’heures de visionnage dans le monde pour la semaine du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier. , un nombre qui a cimenté un nouveau record d’audience hebdomadaire. Moins d’un mois après le début de sa durée de vie Netflix, le film est également déjà le troisième film le plus regardé (au cours de ses 28 premiers jours) de tous les temps, derrière Bird Box et Red Notice.

Le succès du film n’est pas aussi surprenant étant donné le casting de stars qui a probablement contribué à attirer un grand nombre de téléspectateurs. Don’t Look Up met en vedette DiCaprio et Lawrence dans les rôles principaux, le Dr Randall Mindy, professeur à la Michigan State University, et Kate Dibiasky, une étudiante diplômée qui découvre la comète en travaillant avec le télescope Subaru. Rob Morgan joue le rôle du Dr Teddy Oglethrope du Bureau de coordination de la défense planétaire. Pendant ce temps, Meryl Streep apparaît dans le film en tant que présidente Janie Orlean, qui est apathique face à la nouvelle de la catastrophe mondiale imminente, avec Jonah Hill dans le rôle du fils à l’écran et chef de cabinet de Streep, Jason Orlean. Le casting comprend également Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande et plus encore.

Après avoir commencé par une sortie théâtrale limitée en décembre, Don’t Look Up a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming Netflix le 24 décembre, se lançant immédiatement au sommet des charts de streaming. Le film est devenu le titre n ° 1 dans l’ensemble ainsi que le film n ° 1 et est resté à ces deux endroits pendant plus d’une semaine maintenant sur les différents marchés mondiaux de Netflix. Les données de FlixPatrol montrent que le film est toujours le film n ° 1 sur Netflix dans le monde.

Malgré son succès apparent – ​​Don’t Look Up a également déjà remporté un certain nombre de prix – le film n’a pas reçu beaucoup d’éloges de la part des critiques. Le film n’a actuellement qu’une note de 54% des critiques sur Rotten Tomatoes, où le consensus des critiques se lit comme suit: « Ne cherchez pas trop haut pour que ses barbes dispersées atterrissent systématiquement, mais la satire étoilée d’Adam McKay atteint son objectif de déni collectif carré sur. » Le film est disponible en streaming sur Netflix aux côtés d’un certain nombre d’autres titres populaires.