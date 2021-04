Le nouveau film Netflix de Harry et Meghan signifie «c’est une question d’affaires» pour les Sussex | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a confirmé cet après-midi son intention de filmer une série sur les Jeux Invictus 2020 sur Netflix.

La série documentaire inspirante sera produite par la société Archewell Productions du couple.

Il s’agit de la première collaboration majeure avec le géant du streaming depuis qu’un accord d’une valeur de 100 millions de livres sterling a été scellé l’année dernière.

Meghan et Harry ne sont plus des membres actifs de la famille royale après avoir pris la décision de devenir financièrement indépendants et de s’installer aux États-Unis.

Salman Haqqi, expert en finances personnelles chez money.co.uk, dit que le couple a maintenant besoin d’un «revenu stable» et qu’il est maintenant «aux affaires» pour le duc et la duchesse de Sussex.

Le conseiller financier a ajouté que la priorité pour le couple sera de rehausser sa notoriété en plus «d’augmenter ses revenus commerciaux».

Il a déclaré: «Maintenant que la décision de ne pas retourner à leurs postes de membres actifs de la famille royale a été prise, la nécessité d’un revenu stable en tant que particuliers signifiera que c’est une affaire pour Meghan et Harry.

«Maximiser leur célébrité pour d’autres causes qui leur tiennent à cœur et augmenter leurs revenus commerciaux pour subvenir aux besoins de leur famille grandissante sera une priorité pour le couple alors qu’il continue à construire sa nouvelle vie en Californie.»

