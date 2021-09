Le nouveau film Netflix de Melissa McCarthy, The Starling, a été projeté et les premières critiques sont brutales

Bien que la pandémie de Covid-19 se poursuive, Melissa McCarthy a déjà sorti un film cette année, Thunder Force (pour lequel les critiques étaient… pas si positives). Maintenant, elle est de retour sur grand écran, cette fois pour la comédie dramatique The Starling, avant que le film n’arrive finalement sur Netflix. Elle y partage la vedette avec Chris O’Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant, Daveed Diggs, Skyler Gisondo, Laura Harrier et Loretta Devine. Le drame met en scène McCarthy et O’Dowd dans le rôle de Lilly et Jack, un couple marié qui perd son bébé, ce qui amène Jack à partir pour faire face à son chagrin tandis que Lilly reste dans le monde “réel”, face à sa propre culpabilité. Comme si les problèmes de Lilly n’étaient pas assez graves, un étourneau commence à la harceler et elle devient comiquement obsédée par le fait d’essayer de la tuer. Le film a été réalisé par Theodore Melif (Hidden Figures) et écrit par Matt Harris.