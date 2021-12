Le nouveau film Netflix de Sandra Bullock est maintenant en streaming

Sandra Bullock a le don de choisir des projets Netflix à la mode. Son plus récent, le film original Netflix qui vient de sortir L’impardonnable, arrive deux ans après qu’un autre de ses rôles principaux pour le streamer a fait parler tout le monde.

À l’époque, c’était pour son travail dans le titre d’horreur post-apocalyptique Bird Box. Celui-ci était un genre différent d’histoire de survie (nous commençons à sentir un thème ici) par rapport à sa plus récente pour Netflix. Celui dans lequel elle incarne une femme qui vient de sortir de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent. Ce film est basé sur une mini-série britannique de 2009 portant un nom similaire (Unforgiven). Et Bullock a également été producteur cette fois-ci. Dans une interview avec Netflix, l’actrice a expliqué une partie de sa motivation pour ce genre de projets. Ce n’est pas seulement dans son amour du contenu de vrai crime, mais dans la psyché derrière tout cela. « Qu’est-ce qui fait craquer quelqu’un ? … Je suis toujours à la recherche d’un projet où vous avez une visibilité, une accessibilité, où il attire un public vers une expérience. J’aime cet aspect et les pièces du puzzle qui doivent s’assembler pour l’expliquer.

L’Impardonnable, maintenant en streaming

Le résumé officiel de Netflix pour L’impardonnable est le suivant. « Sortie de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater (Bullock) réintègre une société qui refuse de pardonner son passé.

« Face au jugement sévère de l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison, son seul espoir de rédemption est de trouver la sœur cadette qu’elle a été forcée de laisser derrière elle. »

Vendredi déjà, le jour où le film a fait ses débuts sur Netflix, le film apparaissait dans la ligne de contenu «tendance» du streamer au sein de l’application. Cela pourrait être de bon augure pour qu’il finisse par se frayer un chemin dans la liste des 10 meilleurs pour les États-Unis. La simple présence de Bullock pourrait également aider à y parvenir. Fait amusant : au cours de sa carrière, ses films ont rapporté plus de 5,3 milliards de dollars au box-office mondial.

Le retour de Sandra Bullock sur Netflix

Sandra Bullock, qui incarne le personnage de Ruth Slater, dans le nouveau film original de Netflix « The Unforgivable ». Source de l’image : Kimberley French/Netflix

Bullock dit qu’elle a rencontré plusieurs femmes qui étaient passées par le système pénitentiaire dans sa recherche pour ce rôle. « Il y avait trois femmes que j’ai rencontrées en prison. L’un était libéré immédiatement, l’autre avait un an à l’intérieur et le troisième ne sortait tout simplement pas, mais elle avait l’espoir de sortir. On pouvait voir sur leurs visages, la peur et le traumatisme, et l’armure qu’ils avaient construite pour se protéger.

Le public adore certainement le film jusqu’à présent. L’impardonnable au moment d’écrire ces lignes a un score d’audience assez stellaire sur Rotten Tomatoes. Ce score s’élève à 88%, basé sur plus de 50 évaluations d’utilisateurs. En ce qui concerne les critiques? L’histoire est très différente là-bas, avec un score de 42% basé sur 50 critiques à ce stade.

De nombreuses critiques négatives semblent se plaindre du fait que les cinéastes ont essayé de mordre plus qu’ils ne peuvent mâcher ici. Qu’il était trop difficile de compresser une série télévisée dans les limites d’un long métrage. « Malgré un ensemble profond dirigé par un Bullock transformateur », note un critique de Polygon, le film « avance à un rythme soutenu, manquant de l’urgence et du pathétique requis dans un récit de rédemption ».