Le nouveau film “Nightmare Vacation” de Netflix atteint le top 10 des films

Vendredi, le dernier lot de nouveautés de Netlfix comprenait Prey, un film d’horreur allemand écrit et réalisé par Thomas Sieben. Le film de 87 minutes a déjà trouvé un large public hors d’Allemagne grâce à sa sortie sur la plateforme de streaming. Il occupe désormais la cinquième place du Top 10 des films aux États-Unis, derrière Kate, Worth, An Unfinished Live et Afterlife of the Party.

Prey a atterri dans l’une des catégories uniques de Netflix en tant que film “Nightmare Vacation”. Cela correspond certainement à ce projet de loi. Prey raconte l’histoire de cinq hommes qui se battent pour survivre dans les bois tandis qu’un mystérieux poursuivant les cible avec un fusil à cerf. David Kross (pas que David Cross) joue le rôle de Roman, qui décide que la randonnée à travers les bois est la façon dont il veut passer son week-end de enterrement de vie de garçon. Hanno Koffler joue le frère de Roman Albert, tandis que Yung Ngo, Robert Finster et Klaus Steinbacher jouent ses amis. Livia Matthes joue Lisa, la fiancée de Roman.

Bien que Prey figure en bonne place dans le classement des films de Netflix, il n’a pas bien réussi avec les quelques critiques qui l’ont examiné. “Même en tenant compte du minimalisme de sa formule, le thriller allemand” chassé dans les bois “Prey propose des choix minces pour ceux qui aiment regarder et raisonner pour sortir de la situation préétablie dans laquelle il met ses victimes et le spectateur”, Film Le critique de Nation Roger Moore a écrit dans sa critique d’une étoile. Decider a écrit que les abonnés de Netflix devraient “l’ignorer” car le film est “trop ​​mince pour avoir un poids dramatique”.

Il y a plusieurs autres projets qui ont frappé Netflix vendredi que vous voudrez peut-être vérifier. Le film d’animation Firedrake and the Silver Dragon and Kate, un film d’action mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead, est également sorti. Le 17 septembre, Netflix sort Ankahi Kahaniya, The Father Who Moves Mountains et The Stronghold. Les nouvelles sorties sur Netflix le 21 septembre sont The Starling et le documentaire Vendetta: Truth, Lies and The Mafia.

Si vous aimez la performance de Kross dans Prey, il joue également dans Rising High, un film allemand de 2020 disponible sur Netflix. Finster peut être vu dans Freud et les tribus d’Europe. Steinbacher joue également dans Oktoberfest: Beer & Blood, qui est également disponible sur Netflix.