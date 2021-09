Le nouveau film Pokémon ‘Secrets Of The Jungle’ arrive sur Netflix le mois prochain

Dans le cadre du 25e anniversaire de Pokémon cette année, The Pokémon Company a annoncé que le 23e film Pokémon, le film : Les secrets de la jungle, fera ses débuts sur Netflix le 8 octobre.

Il suit les aventures de Ash et Pikachu alors qu’ils rencontrent le mythique Zarude pour surmonter le danger qui menace la jungle. Voici le synopsis complet :

Au plus profond de la forêt d’Okoya, le Pokémon mythique Zarude vit en troupe et maintient une règle stricte qui interdit aux étrangers d’entrer sur leur territoire. Ailleurs dans la jungle vit Koko, un garçon humain élevé par un seul Zarude qui a quitté la troupe. Koko a grandi sans jamais douter qu’il est un Zarude. Mais un jour, une rencontre fortuite avec Ash et Pikachu laisse Koko avec son premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou est-il, en fait, un humain ? Lorsque le danger menace la jungle, les liens entre Pokémon et humains – et l’amour entre parents et enfants – seront mis à l’épreuve.