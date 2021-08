Le nouveau film pour enfants de Lin-Manuel Miranda devient le film numéro un de Netflix

La nouvelle comédie musicale animée de Sony Pictures Animation et de Netflix Vivo s’avère être un succès majeur. Faisant ses débuts sur la plate-forme de streaming le 6 août, le film présente Lin-Manuel Miranda, dans la foulée de son succès In the Heights et Hamilton, dans le rôle principal de Vivo, Miranda ayant également écrit les nombreuses chansons du film. Le film réconfortant réalisé par Kirk DeMicco, qui suit un kinkajou mélomane alors qu’il entreprend le voyage de sa vie pour accomplir son destin et livrer une chanson d’amour pour un vieil ami, domine plus que les charts américains, car c’est aussi prendre le monde d’assaut.

À deux semaines de sa première sur Netflix, Vivo conserve toujours une place dans les charts de streaming. Au dernier jeudi 19 août, les données de streaming compilées par FlixPatrol, Vivo a volé la première place dans de nombreuses catégories dans le monde. Le film s’est classé n ° 3 au niveau mondial dans le classement général, juste derrière les séries All American au n ° 2 et Outer Banks au n ° 1. Cependant, Vivo a remporté la première place dans les classements mondiaux des 10 meilleurs enfants et des 10 meilleurs films. , suivi de Beckett et The Kissing Booth 3 sur ce dernier graphique. Aux États-Unis, Vivo a maintenu ses bons classements. Vendredi 20 août, le film a remporté la troisième place du classement général des streamers et la première place du classement des 10 meilleurs films américains. Il occupe la première place parmi les films depuis ses débuts.

Le chemin pour amener Vivo à l’écran et le succès qui a suivi n’a pas été facile, car cela a pris de nombreuses années. Miranda a commencé à travailler sur des chansons pour le film en 2009, et alors que Vivo a été présenté pour la première fois à DreamWorks Animation en 2010, le projet a finalement été annulé en raison de la restructuration de l’entreprise en 2015. Cependant, en décembre 2015, le le film a eu sa seconde chance de vivre Sony Pictures Animation non seulement l’a relancé, mais l’a accéléré. DeMicco est entré dans le mix quelques mois plus tard. Il a déclaré à CBR qu’il avait été amené à participer au projet en 2016 après qu’il n’avait pas de projet. Après avoir entendu parler du projet, il a commencé à parler à Kristine Belson, la présidente de Sony Animation, et à Miranda « de cette manière, comme : « Comment puis-je aider ? » Et c’est juste devenu ça.” DeMicco a déclaré qu’il avait trouvé la prémisse du film “très convaincante”.

“J’ai été tellement impressionné par les chansons originales qu’il avait écrites, en particulier “One of a Kind”. C’est celui qui est toujours là-dedans qui est le coeur de l’histoire, l’histoire d’Andres et Vivo… Ce duo qui avait joué le même numéro dix fois par jour pendant 20 ans et qui vivait ensemble. Ils étaient comme un couple marié ou un père- fils, quelle que soit la métaphore que vous vouliez y mettre, mais l’idée était que se passe-t-il si vous perdiez cette personne un jour ? Où iriez-vous et que feriez-vous ? ” il a dit. “Cette idée était très convaincante pour moi… Tout le reste, à partir de ce moment-là, je voulais en faire partie.”

Outre son classement élevé dans les classements de streaming de Netflix, Vivo a remporté le succès sur Rotten Tomatoes, où il a une note fraîche de 85% parmi les critiques et un score d’audience de 75%. Pour le moment, Netflix n’a publié aucune donnée d’audience pour le film, on ne sait donc pas combien de foyers l’ont visionné. Vivo est disponible en streaming sur Netflix.