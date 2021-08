Le nouveau film Resident Evil donne un premier aperçu de Leon, Claire et un monstre AF Freaky

Les trois premières photos de Resident Evil: Welcome To Raccoon City ont été publiées dans le monde par Sony, et c’est une pause bienvenue dans le silence entourant cette sortie en salles en novembre. Montrant les personnages de Resident Evil 2, Leon S. Kennedy (Avan Jogia) et Claire Redfield (Kaya Scodelario) traversant un tunnel sous Raccoon City, il est difficile de ne pas ressentir un peu de nostalgie pour le jeu Capcom 1998, qui s’est vu refait récemment ans aussi. Jetez un oeil à cette photo par vous-même, ci-dessous: