Le nouveau film ‘South Park’ arrive sur Paramount+ à l’occasion de Thanksgiving

L’accord de développement sans précédent de South Park chez Paramount+ porte déjà ses fruits. Mercredi, le service de streaming a annoncé South Park: Post COVID – le premier spécial créé dans le cadre de l’accord. Il est prévu pour la première le jeudi 25 novembre, exclusivement sur Paramount +.

South Park: Post COVID lancera une longue série d’émissions spéciales développées spécialement pour le service de streaming ViacomCBS, tandis que la série principale elle-même continue d’être diffusée sur Comedy Central. On sait peu de choses sur le contenu de la spéciale elle-même, mais elle sera rapidement suivie d’une autre spéciale sans titre en décembre. En août, Paramount + a commandé 14 films originaux conçus pour le streaming des créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, tandis que son homologue du réseau Comedy Central a renouvelé la série pour la saison 30.

Le tout nouvel événement exclusif « SOUTH PARK : POST COVID » fera ses débuts le 25 novembre, uniquement sur @ParamountPlus. Lire le communiqué de presse officiel : https://t.co/Mhse91IltJ pic.twitter.com/aaGSLueFWh – South Park (@SouthPark) 27 octobre 2021

La série principale a été renouvelée jusqu’en 2027 sur le câble, mais à ce rythme, l’accord de film pourrait même ne pas durer aussi longtemps. Les fans ont été stupéfaits par la portée de ce contrat – sans parler de son prix annoncé à 900 millions de dollars.

« Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années », ont plaisanté Parker et Stone dans une déclaration commune à l’époque. « Lorsque nous sommes arrivés à ViacomCBS avec une manière différente de produire l’émission pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré être un très bon accueil. Nous avons hâte de reprendre les épisodes traditionnels de South Park, mais maintenant nous pouvons également essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous.

« Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central », a ajouté le président et chef de la direction de MTV. divertissement Chris McCarthy. « La franchise de contenu de renom comme South Park et le développement de nouvelles PI avec des talents formidables comme Matt et Trey sont au cœur de notre stratégie pour continuer à développer Paramount+. »

Au moment d’écrire ces lignes, aucun épisode ou spécial de South Park n’est disponible en streaming sur Paramount +, donc ce nouveau spécial sera le premier de la franchise sur le service. Il sera présenté le jeudi 25 novembre.